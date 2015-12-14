Кишинёв, 15 декабря, 2015, 02:51 — ИА Регнум. Арестованный по обвинению в коррупции экс-премьер-министр Молдавии Владимир Филат 14 декабря прекратил голодовку, которую он объявил 30 ноября в связи с плохими условиями содержания в тюрьме, где он содержится. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента пенитенциарных учреждений Молдавии, такое решение Филат принял в связи с ухудшением состояния здоровья, а также «по настоянию семьи и адвокатов». Врачи, проводившие обследование состояния здоровья Филата, оценили его как «удовлетворительное».

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». реж Александр Серый. 1971. СССР «Деточка, а Вам не кажется, что ваше место возле параши?»

В конце прошлой недели, напомним, суд продлил срок ареста экс-премьеру до 13 января. Также на прошлой неделе Филат написал в тюрьме завещание, передав его через своего адвоката. О намерении написать завещание политик заявил еще в начале декабря, пожаловавшись ну ужасные условия его содержания в тюрьме.

«Они делают все для того, чтобы уничтожить меня морально. Во вторник без объяснений причин меня перевели в подвал, где я нахожусь в кошмарных условиях. Еще держусь, но не знаю, стоит ли», — написал он своей жене Анжеле Гонце.

ИА REGNUM напоминает, что лидер Либерально-демократической партии Молдавии, экс-премьер Владимир Филат был арестован 15 октября по обвинению в коррупции. Сам Филат своей вины не признает и считает, что его арест организован олигархом Владимиром Плахотнюком. Арест Филата привел к усугублению политического кризиса, отставке правительства страны во главе с либерал-демократом Валерием Стрельцом и распаду правящего Альянса за евроинтеграцию.