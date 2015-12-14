Вашингтон, 15 декабря, 2015, 02:45 — ИА Регнум. Госдепартамент США продлил ранее данную рекомендацию американским гражданам воздержаться от поездок в Крым, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом говорится в сообщении, распространённом 14 декабря пресс-службой американского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Госдепартамент предостерегает американских граждан от любых поездок в Крым и восточные регионы Донецкой и Луганской областей и рекомендует тем гражданам США, которые в настоящее проживают или находятся с визитом в этих регионах, покинуть их», — заявляют в ведомстве.

Кроме этого, в Госдепартаменте предупреждают о невозможности въезда американцев на Украину с территории ДНР и ЛНР. «Правительство Украины объявило, что иностранцы, включая граждан США, которые въезжают на Украину из России через подконтрольную сепаратистам территорию, не будут пропущены через контрольно-пропускные пункты на подконтрольную правительству территорию», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, в середине июля Госдепартамент США призвал граждан страны воздержаться от туристических поездок в Крым и Донбасс, заявив, что «несмотря на подписанное соглашение о прекращении огня, в восточных регионах Украины продолжаются ожесточенные столкновения».