Вашингтон, 15 декабря, 2015, 01:41 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри на переговорах в Москве 15 декабря намерен подчеркнуть необходимость деэскалации конфликта в отношениях между Россией и Турцией. Об этом 14 декабря сообщил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передаёт агентство Reuters.

Foreign and Commonwealth Office Джон Керри

По его словам, в Вашингтоне на сегодняшний день видят «проблеск надежды» в плане урегулирования ситуации. Как отметил Эрнест, урегулированию отношений между двумя странами должно способствовать участие России в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

Чуть ранее помощник госсекретаря США Джон Кирби заявил журналистам, что Джон Керри рассчитывает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве состоится «без предварительных условий».

Госсекретарь США исходит из того, что в Москве осознают значимость сохранения темпов переговоров по сирийской проблеме, заявил Кирби.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря в Кремле подтвердили возможную встречу Джона Керри с Владимиром Путиным. До этого глава внешнеполитического ведомства США проведёт переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщили в МИД России, второй за семь месяцев визит Джона Керри в Москву, намеченный на 15 декабря, вновь организован по просьбе американской стороны.

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