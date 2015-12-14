Кишинёв, 15 декабря, 2015, 01:30 — ИА Регнум. Власти Молдавии рассчитывают аннулировать конституционный статус нейтралитета через Конституционный суд страны. Как сообщило молдавское государственное ИА Moldpres, об этом молдавский президент Николай Тимофти рассказал на международной конференции «Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития», состоявшейся в Ашхабаде.

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Данное намерение Тимофти аргументировал тем, что нейтральный статус Молдавии и так не соблюдается. Причем виновата в этом, по его словам, Россия и ее военные и миротворцы в Приднестровье. «Вынужден констатировать, что Российская Федерация никогда не относилась с уважением к нейтралитету нашего государства, отказываясь выводить с территории Приднестровского региона свои войска и вооружение, несмотря на достигнутые по этому вопросу договоренности на Стамбульском саммите ОБСЕ еще в 1999 году», — заявил он.

Молдавский лидер добавил, что Молдавия «по-прежнему настаивает на выводе вооружений и воинского контингента Российской Федерации с территории страны и на замене миротворцев в Зоне безопасности на Днестре гражданской миссией с международным мандатом». «Вследствие отказа Российской Федерации вывести свои войска, власти в Кишиневе обратились в Конституционный суд с показаниями о нарушении положений 11 статьи Верховного закона. Авторы запроса считают, что размещение иностранных войск в восточном регионе Молдавии (Приднестровье) де-факто означает отказ от нейтралитета, и, следовательно, это положение в конституции должно быть юридически аннулировано пока контингент иностранных войск находится на территории нашей страны», — приводит слова Тимофти Moldpres.

Президент Молдавии также высказал мнение, что нейтралитет «не следует рассматривать как понятие догматическое, статическое и ограничительное». «Этот статус не исключает участия в миротворческих акциях и в предотвращении применения силы для разрешения конфликтов… Перед лицом различных вооруженных угроз, в том числе терактов, которые участились в мире в последние годы, спровоцировав многочисленные жертвы, очевидной становится необходимость объединения усилий всех государств, которые выступают за восстановление мира и спокойствия. Более того, в контексте трагических событий на востоке Украины, можно говорить о необходимости разработки региональной стратегии, способной противостоять угрозам политической и экономической безопасности», — добавил он.

«Мы пытаемся использовать концепцию нейтралитета в манере, позволяющей предотвратить риски и угрозы для национальной безопасности. Принцип нейтралитета неприменим в отношении криминальных организаций, экстремизма, терроризма и нарушений международного права. Все государства мира, в том числе нейтральные, должны объединиться и выступить общим фронтом против террористических действий, посягающих на важнейшие ценности человечества», — подвел итог Николай Тимофти.

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия по конституции обладает статусом «нейтралитета», который, однако, постоянно нарушается самими молдавскими властями. Президент Молдавии Николай Тимофти неоднократно заявлял, что проголосовал бы за вступлением республики в НАТО и рассматривает это как «единственный шанс» защититься от России. А министр обороны Анатолий Шалару, являющийся назначенцем прорумынской Либеральной партии, которая открыто выступает за членство Молдавии в НАТО, заявил на пресс-конференции в Бухаресте в конце августа, что власти Молдавии рассматривают вступление в НАТО в качестве своей долгосрочной цели.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.