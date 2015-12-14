Киев, 15 декабря, 2015, 01:13 — ИА Регнум. Подольский районный суд Киева 14 декабря в полном объёме удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к одесскому губернатору Михаилу Саакашвилии администрации Одесской области. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Игоря Коломойского Вадима Шевцова.

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По его словам, суд «признал недостоверной и такой, что в полном объёме несоответствует действительности» информацию, распространенную Саакашвили 19 июля в эфире телеканала «Студия 1+1», о том, что Коломойский причастен к контрабанде и уклонению от уплаты налогов.

Сообщается, что суд потребовал в течение десяти дней опровергнуть данную информацию в эфире того же телеканала, путём зачитывания в эфире резолютивной части решения суда.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, весной этого года занявший пост главы Одесской облгосадминистрации по назначению президента Украины Петра Порошенко, неоднократно выступал с критикой как в адрес Игоря Коломойского, так и в адрес действующего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, обвиняя его в коррупции и связях с олигархами.

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