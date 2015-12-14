Вашингтон, 14 декабря, 2015, 23:21 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама заявил, что его страна потребует от своих сателлитов большего участия в борьбе с террористической организацией «Исламское государство». Об этом Обама заявил журналистам сегодня, 14 декабря.

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Обама заявил, что его администрация работает с партнерами по коалиции над обеспечением большего вклада в военные действия. Президент США добавил, что с этой целью он направит на Ближний Восток главу Пентагона Эштона Картера.

Напомним, США наносят более 70% авиаударов коалиции из 65 стран, которая якобы наносит удары по ИГ в Сирии и Ираке.

Германские СМИ сообщили, что Пентагон уже направил письмо министру обороны ФРГ с просьбой отправить больше сил на борьбу с ИГ. Германское правительство было крайне удивлено этой просьбой и не нашло, что на нее ответить. Ранее Германия отправила на борьбу с ИГ несколько разведывательных самолетов и фрегат «Аугсбург», это все на что оказался способен бундесвер.