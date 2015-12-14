Казань, 14 декабря, 2015, 22:59 — ИА Регнум. Полиция арестовала Егора Сосина — сына миллиардера Игоря Сосина за убийство собственной матери. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает НТВ.

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Сообщается, что Сосин был задержан 10 декабря в гостиничном комплексе «Корстон» в Казани. В его номере была найдена задушенная женщина, которая оказалась его 44-летней матерью. Суд Казани арестовал Егора Сосина.

Задержанный утверждает, что мать дала ему какие-то таблетки, от которых ему стало плохо и начались галлюцинации. Следователи проверяют эту версию. По другой версии между матерью и сыном могла произойти ссора, в результате которой он убил её.

Друзья Егора Сосина сообщают, что он крайне агрессивный человек. Также известно, что в Казань он приехал на лечение от наркотической зависимости.

Отец задержанного — Игорь Сосин, миллиардер, основатель сети магазинов «Старик Хоттабыч», которая реализовывала товары для ремонта и декора. В 2014 году магазины сети были закрыты. Также он акционер сети строительных супермаркетов OBI. С убитой он развелся несколько лет назад.