Ижевск, 14 декабря, 2015, 22:43 — ИА Регнум. Тренер спортивной сборной команды РФ по лыжным гонкам, заслуженный тренер Удмуртской Республики, мастер спорта Эдуард Михайлов погиб в автокатастрофе 14 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

flgr.ru Эдуард Михайлов — тренер спортивной сборной команды РФ по лыжным гонкам, заслуженный тренер Удмуртской Республики, мастер спорта.

Автокатастрофа произошла в 30 км от Перми, по пути с соревнований в городе Чусовой (Пермский край).

Федерация лыжных гонок России выражает соболезнования всем родным и близким погибшего.