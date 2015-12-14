Киев, 14 декабря, 2015, 22:23 — ИА Регнум. Во время заседания Национального совета реформ на Украине произошла потасовка между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и бывшим президентом Грузии, нынешним губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Детали потасовки Аваков описал в своем Facebook сегодня, 14 декабря.

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Аваков сообщил, что на так называемой «Раде реформ» он задал Саакашвили вопрос, почему он общался с «русским олигархом с Уралхима» по вопросу приватизации «Одесского припортового завода» (ОПЗ) и как это связано с процессом приватизации этого стратегического предприятия.

По словам министра внутренних дел, Саакашвили потерял контроль после этого вопроса. «Одесский губернатор сорвался в истерику и начал орать на меня», — пишет Аваков.

Саакашвили назвал Авакова коррумпированным министром и заявил, что никто не имеет права так разговаривать с Михаилом Саакашвили.

«Я воздержался от того, чтобы его ударить — плеснул ему в лицо водой», — добавляет он.

«Я давно не видел настолько ошизевшего популиста. Не давал сказать ничего — перебивая всех, включая президента», — продолжает описывать произошедшее Аваков.

В итоге Аваков считает, что Саакашвили провалил работу в Одесской области и ищет громкий повод для отставки. Что касается ОПЗ, то Аваков считает, что его нужно продать на открытом аукционе какой-нибудь западной компании. Саакашвили он при это обвиняет в коррупции и в создании нелегальных схем при приватизации ОПЗ. «Невинный вопрос вызвал истерику и оскорбления… На воре загорелась шапка?», — задает риторический вопрос Аваков.

В свою очередь Саакашвили потребовал, чтобы администрация Порошенко опубликовала видеозапись с потасовкой.

Одесский припортовой завод — стратегически важное уникальное предприятие, которое занимается производством аммиака, карбамида и другой химической продукции. Завод также принимает и перегружает в морские суда на экспорт продукцию других предприятий Украины и России: аммиак, карбамид, метанол и жидкие комплексные азотные удобрения. Химическая продукция от других предприятий на перегрузочные комплексы завода поступает по железной дороге и по аммиакопроводу Тольятти—Горловка—Одесса длиной 2417 км.