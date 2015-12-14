Оренбург, 14 декабря, 2015, 20:59 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 14 декабря, обсудили тему реализации проектов по производству импортозамещающей продукции на территории региона. Региональное совещание провел полпред президента в ПФО Михаил Бабич. Он подчеркнул, что поставленную президентом задачу по развитию импортозамещающих производств нужно решать максимально продуманно, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Оренбуржской обасти Индустриальный парк «Оренбургский пуховый платок»

«Есть абсолютные приоритеты, например, оборонная промышленность, где мы стремимся к стопроцентному импортозамещению. Но в остальных отраслях эту работу надо проводить разумно. Необходимо понимать, где у нас уже есть определённые заделы, а где отставание является критическим, и там потребуются дополнительное время и ресурсы», — заявил полпред президента.

Он также напомнил, что за последний год Правительством РФ принят целый ряд системообразующих решений по развитию импортозамещения. В частности, Минпромторгом России утверждены 20 отраслевых планов, включающих более 2 тысяч проектов по производству импортозамещающей продукции. В их реализации участвуют 17 предприятий Оренбургской области. Кроме того, Минсельхозом принят перечень инвестпроектов, которые призваны обеспечить импортозамещение в сельском хозяйстве. Контроль и координацию деятельности всех участников этого процесса осуществляет Правительственная комиссия под председательством Дмитрия Медведева.

До 1 марта 2016 года субъектам Федерации необходимо разработать и реализовать соответствующие программы по импортозамещению, которые будут коррелироваться с федеральной программой, что и сделано в Оренбургской области. Создана комиссия, она работает, меры поддержки промышленных предприятий определены.

При этом полномочный представитель президента России сделал акцент на том, что остаются нерешённые вопросы, о которых не надо молчать и для обсуждения проблем проводятся подобные встречи с представителями промышленности.

В ходе совещания участники рынка подняли тему длительных сроков получения государственной поддержки, высоких процентных ставок по кредитам, роста стоимости оборудования и материалов, задержек в оплате заказчиками отгруженной продукции. Отдельно обсуждалась проблема нежелания крупных вертикально интегрированных компаний и предприятий с госучастием переходить на отечественную продукцию и участвовать в финансировании НИОКР.

«Промышленность постепенно адаптируется к новым экономическим реалиям. Так складываются экономические и политические обстоятельства, что у нашей экономики появилось «окно возможностей», которое мы просто обязаны использовать, чтобы заместить импорт продукцией собственного производства», — подчеркнул Михаил Бабич.

Как отметил губернатор Юрий Берг, регион в практике импортозамещения ориентируется на традиционно сильные отрасли экономики Оренбуржья — машиностроительный комплекс и сельское хозяйство. Сегодня ряд оренбургских предприятий машиностроения ведет активную работу по импортозамещению и выпуску конкурентоспособной и, главное, востребованной на рынке продукции.

Министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбуржья Наталья Безбородова сообщила, что сегодня в регионе реализуется более 20 значимых инвестиционных импортозамещающих проектов. К примеру, в машиностроении это проект по созданию установки электрошлакового переплава на Южуралмашзаводе (ранее — «ОРМЕТО-ЮУМЗ») при поддержке Минпромторга России.

В рамках стратегии импортозамещения на Орском машзаводе завершен масштабный этап модернизации и введен в эксплуатацию роботизированный штамповочный комплекс для производства заготовок буровых замков.

На Заводе бурового оборудования создана мобильная буровая установка, способная полностью заместить буровую технику иностранных производителей в своем классе.

В сентябре 2015 года состоялось открытие гипсового завода «Волма-Оренбург» по производству сухих строительных смесей на гипсовой основе из местного сырья.

На Новотроицком заводе хромовых соединений завершено строительство нового цеха электролитического хрома. Этот продукт, используемый в металлургическом комплексе, начал впервые производиться не только в Оренбуржье, но и в России в целом.

В регионе налажено производство инверторных сварочных аппаратов и источников питания для них, энергосберегающих малошумных электродвигателей, холодильников, большой номенклатуры оборудования для нефтяной и газовой промышленности.

Кроме действующих производств, реализуется комплекс мер стимулирования деятельности в индустриальных парках, по которым принят региональный закон, позволяющий создать наиболее благоприятные режимы для инвестиций.

В Оренбурге действует индустриальный парк «Оренбургский пуховый платок», включающий производственные цеха, учебный центр, музей платка и студию народных ремесел, разместился на общей площади более 4 гектаров. Основная цель его создания — развитие народных художественных промыслов, легкой промышленности, производства детских товаров. В рамках реализации первой очереди проекта построено производственно-административное здание — Центр народных художественных промыслов. Идет освоение более 380 миллионов рублей. На сегодняшний день на территории индустриального парка уже размещено 10 резидентов, которые осуществляют производство трикотажной одежды, аксессуаров и других изделий, ведут оптово-розничную торговлю.

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Кроме того, на производственной площадке завода резинотехнических изделий в Оренбурге началось создание индустриального парка «Маяк» по типу браунфилд. Уже появились первые резиденты, полное заполнение парка планируется к концу 2016 года.

Всего в отраслевых планахМинпромторга России по импортозамещению присутствуют 10 наименований товаров, производимых тремя промышленными предприятиями Оренбуржья: «Южуралмашзаводом», Орским машзаводом, «Долиной». Еще по семи позициям четыре предприятия региона готовы заявиться для участия в отраслевых планах (Новотроицкий завод хромовых соединений, оренбургские «Инвертор» и Завод бурового оборудования, медногорский «Уралэлектро»).

Следующим направлением региональной поддержки проектов импортозамещения является программа «Развитие малого и среднего предпринимательства». Это направление, по словам министра, достаточно востребовано, так как большинство промышленных предприятий, наиболее оперативно реагирующих на политику импортозамещения, относятся именной к этой категории.

Наталья Безбородова проинформировала, что уже принят в первом чтении проект закона «О промышленной политике в Оренбургской области».

«Необходимость изменения исторически сложившейся структуры промышленности Оренбуржья с преобладанием добывающих отраслей ставит перед нами задачи по привлечению в область инвестиционных проектов в совершенно новых для нашего региона отраслях — это биотехнологии, глубокая переработка углеводородов, химическое производство. И мы будем их решать, используя наши конкурентные преимущества — удобное приграничное расположение, наличие квалифицированных кадров, привлекательный инвестиционный климат, продвигать оренбургские товары как на внутренние, так и внешние рынки», — сказала Наталья Безбородова.

По словам первого вице-губернатора Сергея Балыкина, Оренбургская область имеет один из самых высоких уровней самообеспеченности продовольствием среди регионов Приволжского федерального округа. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения, фермеры) за 2015 год в действующих ценах, по предварительной оценке, составит до 98,9 млрд рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке по сравнению с 2014 годом составит 101,1%.

Как отметил Балыкин, развитие агропромышленного комплекса Оренбуржья осуществляется с учетом реализации мер государственной политики в сфере импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности региона. Так, проведена корректировка механизма предоставления субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на пополнение оборотных средств и финансирование текущей производственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Первый вице-губернатор привел цифры: в 2015 году на развитие сельского хозяйства из бюджетов всех уровней направлено 5,6 миллиарда рублей, в том числе из бюджета Оренбургской области 2 миллиарда рублей. Общий объем государственной поддержки отрасли по сравнению с 2014 годом увеличился на 1,4 миллиарда рублей, или на 33,3%.

В области есть все возможности для успешной реализации программы импортозамещения. В рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013−2020 годы» разработана подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства». В 2016 году планируется реализация мероприятий подпрограммы по предоставлению субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, возмещению части прямых понесенных затрат при строительстве или модернизации тепличных комплексов.

Сегодня в ней работают 328 крупных и средних предприятий, специализирующихся на производстве животноводческой продукции, в том числе 6 птицефабрик и 6 современных свиноводческих комплексов.

Большая работа проделана по организации новых и модернизации имеющихся производств в свиноводстве и птицеводстве. Эффективно работает первая очередь свиноводческого комплекса «Орский бекон» на 50 тыс. свиней. Введена четвертая очередь селекционно-гибридного центра «Вишневский». Запущена в эксплуатацию «Ферма «Луговая» по производству 50 тыс. свиней в год. Освоено новое производство на «Птицефабрике «Восточная» (Новотроицк), по промышленному производству и переработке мяса индейки. Предприятие «Уральский бройлер» обеспечивает производство инкубационного яйца — более 20 млн штук.

Создан селекционно-генетический центр на 6 тыс. голов чистопородных племенных животных и на 50 тыс. голов товарных свиней. Завершено строительство свиноводческого комплекса по производству товарной свинины на 12 тыс. голов «Экоферма» в Бузулукском районе.

За 2015 год проведена работа по реконструкции, модернизации и строительству на 12 объектах молочного скотоводства.

В 2015 году запущено производство по переработке сырого молока мощностью 40 тонн в сутки на базе Оренбургского хладокомбината. Предприятие выпускает 26 видов продукции в том числе сыры «Русская Моцарелла» и «Сулугуни».

Завершено строительство предприятия по убою и переработке крупного рогатого скота ООО «Оренбив» мощностью 50 тысяч голов в год. Проект находится в стадии выхода на запланированную мощность. Кроме того, компания «Оренбив» планирует строительство современной откормочной площадки на 5 тыс. скотомест с последующим увеличением мощности до 10 тыс.

В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур» в городе Сорочинске закончено строительство маслоэкстракционного завода. Мощность комплекса 400 тыс. тонн по переработке семян подсолнечника в год. Предприятия «Оренбив» и «Сорочинский МЭЗ» вошли в реестр приоритетных инвестиционных проектов области, реализованы проекты при непосредственной поддержке правительства области.

В Саракташском районе области запущено молокоперерабатывающее предприятие «Степь» под торговой маркой «Белое озеро» с мощностью переработки до 25 тонн молока в сутки. Приступило к работе молокоперерабатывающее предприятие «ПономаревкаМолПром» мощностью до 3 тонны сыров в сутки.

В 2015 году создан Бугурусланский сыродельный завод, мощностью по переработке до 80 тонн молока в сутки и производством более 40 наименований молочной продукции, в том числе твердых и мягких сыров.

«Для того чтобы довести качественную продукцию до покупателя, необходимо развивать сеть логистических центров, включающих первичную и глубокую переработку картофеля и овощей. Акционерным обществом «Базис Агро Логика» подготовлен проект «Создание специализированного логистического центра класса «А» общей мощностью 30 тыс. тонн по хранению, обработке и упаковке плодоовощной продукции. Ведутся строительные работы. Специализированный логистический центр также вошел в реестр инвестиционных проектов Оренбургской области», — отметил первый вице-губернатор.

Подводя итоги работы, Михаил Бабич отметил, что все вопросы, которые сегодня были озвучены, делятся на две категории: общие, которые решаются на федеральном уровне, например, по доступности мер господдержки, и вопросы индивидуальные, которые касаются каждого предприятия в отдельности: «У каждого своя проблема, но наша задача решить их все, снять барьеры для скорейшего начала работы предприятия. Главная цель — быстрее запустить производство, чтобы начать выпуск продукции, которую раньше мы сами не производили».

По словам Юрия Берга, состоялся деловой разговор, в котором приняли участие руководители «Южуралмашзавода», Орского машиностроительного завода, ПО «Стрела», Завода бытового оборудования, «Уралэлектро» и других: «Это наши флагманы в реализации программы импортозамещения. Руководители этих предприятий рассказали, как они работают по данной программе, с какими сталкиваются проблемами и какие пути для дальнейшего развития предлагают. Результатом нашего совещания стали конкретные предложения по повышению эффективности этой работы».

Добавим, что 14 и 15 декабря 2015 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич находится с рабочим визитом в Оренбургской области.

15 декабря в Оренбурге под председательством Михаила Бабича состоится совместное заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, Ассоциации городов Поволжья и Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти Приволжского федерального округа.