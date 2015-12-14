Москва, 14 декабря, 2015, 19:33 — ИА Регнум.



myslo.ru Цензура

Руководство канала «Россия 24» прокомментировало запрет показа последнего выпуска авторской программы «Бесогон ТВ» в эфире телеканал. Соответствующее заявление холдинга ВГТРК (в который входит телеканал «Россия 24») опубликовано сегодня, 14 декабря на сайте Vesti.ru.

Сегодня Никита Михалков через свои официальные аккаунты в социальных сетях сообщил, что последний выпуск его авторской программы «Бесогон ТВ» запрещен к показу. Одновременно с этим он выложил запись своей программы.

В программе Михалкова затрагивает несколько вопросов в том числе скандал, связанный с записью в Twitter комментатора нового телеканала «Матч ТВ» Алексея Андронова.

Напомним, 5 ноября Андронов написал в своем Twitter комментарий к проходившему тогда форуму «Русский мир». «Вся швондеровщина, мерзость, нечисть, любители Новороссии, Русского мира и прочие клошары отсюда вычищены», — написал Андронов в ходе полемики в Twitter со своими подписчиками.

Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. Андронов принес извинения и утверждал, что его заявление, спровоцировавшее скандал было адресовано только его оппонентам в Twitter, которых он заблокировал.

Михалков приводит этот эпизод в своей программе, а также реакцию генерального продюсера телеканала Матч-ТВ Тины Канделаки на действия своего подопечного. Канделаки тогда написала в Twitter что просит не принимать во внимание «всю эту чушь» и что она «не отвечает за бред и не обращает на него внимание». Михалков считает, что позиция Канделаки, как руководителя федерального телеканала, финансируемого за счет бюджета по меньшей мере возмутительна.

Более того, Михалков припомнил Канделаки её высказывание шестилетней давности о том, что русского народа якобы не существует, а есть народ российский, как некая новая общность, наподобие американского народа.

Также Михалков отметил, что председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков в своей авторской программе «Постскриптум» упомянул инцидент с высказыванием Андронова, однако при повторной трансляции передачи, этот эпизод был вырезан. По словам Михалкова, Пушков объяснил ему, что вырезать этот эпизод решило руководства канала ТВЦ, где транслируется передача Пушкова.

Вся эта ситуация Михалкова возмущает и об этом он заявил в своем последнем выпуске «Бесогон ТВ».

В заявлении ВГТРК по поводу запрета передачи Михалкова сказано: «В эфире каналов холдинга не допускается появление материалов, которые наши коллеги по телевизионному цеху могут расценить как недружественные и тем более — оскорбительные. По опыту 1990-х российское телевидение знает, как возникают и к чему приводят «эфирные войны». Дополнительных комментариев ВГТРК не представило.

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