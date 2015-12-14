Санкт-Петербург, 14 декабря, 2015, 19:01 — ИА Регнум. Сегодня в 19:00 на Новой сцене Мариинского театра Санкт-Петербурга пройдёт открытие IV Международного культурного форума, где эстафета от Года литературы будет торжественно передана Году российского кино. В рамках проекта традиционно пройдут международные встречи деятелей культуры, обмен опытом, будут заключены контракты на будущий год. Как было заявлено в трёхдневной программе, на 82-х площадках Санкт-Петербурга будут проведены около 190 деловых и общественных мероприятий. Форум соберёт деятелей культуры со всей России и из-за рубежа, а также представители государственной власти.

Логотип Года российского кино

Проект 2015 года посвящён 70-летию ЮНЕСКО, значительная часть мероприятий затронет темы культурного наследия и сохранения нематериальных культурных ценностей. На пленарном заседании в первый день Форума ведущие российские и зарубежные деятели искусства выступят с докладами о деятельности ЮНЕСКО в сфере культуры, образования и науки в России и мире.

В рамках программы также будет отмечено 25-летие российского списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Петропавловской крепости откроют памятный знак с информацией о том, что исторический центр Санкт-Петербурга был внесен в этот список первым.

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В рамках IV Культурного форума уже прошла презентация списка российских фильмов, рекомендованных к рассмотрению ЮНЕСКО для включения в программу «Память мира». Среди них оказались:

«Судьба человека» Сергея Бондарчука;

«Андрей Рублёв» Андрея Тарковского;

«Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна;

«Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа;

«Летят журавли» Михаила Калатозова и ещё десять кинолент отечественного производства.

Как сообщили в пресс-службе Форума, личную просьбу о скорейшем включении вышеперечисленных фильмов в список объектов культурного наследия высказал на заседании почётный гость Форума — голландский режиссер Йос Стеллинг.

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Согласно программе дня открытия Форума, в Этнографическом музее России откроется выставка-презентация знаковых проектов Министерства культуры Российской Федерации «Территория культуры» а также пройдут мероприятия, посвящённые меценатству — во врем специальной церемонии будут названы имена лучших отечественных меценатов уходящего года, вручена премия «Меценат года», на круглом столе «Меценатство: правовое регулирование и перспективы развития в современной России» деятели культуры обсудят проблемы привлечения внимания к сохранению культурного наследия и механизмы стимулирования благотворительной деятельности в искусстве.

Санкт-Петербургский культурный форум проводится в России уже в четвёртый раз. Мероприятие стало ежегодной площадкой для международных встреч специалистов культуры, политики, государственной власти и бизнеса. В рамках Форума традиционно обсуждают вопросы, касающиеся развития современной мировой и российской культурной жизни, происходит открытый диалог и обмен опытом между партнёрами из разных стран. Особое внимание уделяется темам престижа российской культуры, поддержки культурных инициатив на региональном, федеральном и международном уровнях, повышения роли русского языка как языка межнационального общения и русской литературы.

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