Тбилиси, 14 декабря, 2015, 18:40 — ИА Регнум. Статус высокогорных в Грузии присвоен 1600 населенным пунктам. Список таких населенных пунктов был утвержден на заседании Национального совета по развитию гор, которое прошло 14 декабря под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Цитата из к/ф «Мимино». реж Георгий Данелия. 1978. СССР Вахтанг Кикабидзе в роли Валико Мизандари

Как отметил премьер, список не окончательный, и если установленным критериям удовлетворят другие населенные пункты, то до 1 апреля 2016 года и они будут внесены в этот список.

На утвержденные советом высокогорные поселки и проживающих в них более 300 тысяч жителей распространятся все те льготы, которые предусмотрены законом о высокогорных регионах.

На заседании также обсуждался порядок присвоения предприятию статуса высокогорного. Согласно закону, такие предприятия с 1 января 2016 года будут пользоваться определенными налоговыми льготами.

Закон о высокогорных регионах парламент Грузии утвердил в июле текущего года. Он вступит в силу с 1 января 2016 года.