Великий Новгород, 14 декабря, 2015, 18:39 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы администрации Великого Новгорода Павел Морозов вернулся на работу в мэрию на пост председателя комитета по строительству. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, Морозов принят на муниципальную службу с 7 декабря, на период отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет председателя комитета Ольги Халепо.

i-bike-novgorod.ru Павел Морозов

Отметим, что Морозов в 2009—2010 годах возглавлял комитет по строительству, транспорту и связи мэрии, после чего был начальником управления по транспорту, а с 2013 года занимал пост вице-мэра в команде Юрия Бобрышева. В отставку Морозов ушёл в июне нынешнего года — после того, как Бобрышев был отправлен в отставку с поста мэра, а городом управляли спикер гордумы и врио сити-менеджера.

В мэрии Великого Новгорода официально подтвердили и ещё одно кадровое решение: с 11 декабря в отставку ушёл вице-мэр Сергей Светлов, который был принят Юрием Бобрышевым на работу в конце октября нынешнего года. Светлов курировал в администрации города отрасли ЖКХ и строительства. Исполнение его обязанностей временно возложено на вице-мэра Вадима Фадеева.

Напомним, после провального повторного голосования депутатов городской думы за отставку с поста мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева 10 декабря, градоначальник анонсировал кадровые перестановки. Он пообещал уволить первого заместителя Александра Тарасова, должность которого намеревался предложить Сергею Светлову. В комментариях новгородских СМИ Светлов заявил, что увольняется по семейным обстоятельствам, а в 2018 году, когда вступят в силу нормы нового Устава Великого Новгорода о «двуглавой» модели управления областным центром, готов участвовать в конкурсе на пост сити-менеджера.