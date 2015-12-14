Чебоксары, 14 декабря, 2015, 18:35 — ИА Регнум. В Чувашии состоялась региональная конференция членов и активистов Общероссийского народного фронта. На пленарном заседании актовый зал национальной библиотеки был полон, после разделения на рабочие площадки едва не разгорелся скандал на секции по общественному контролю государственного и муниципального заказа: один из участников провоцировал президиум и довольно в хамской форме перебивал выступающего, его пыл погасили после предупреждений об удалении. Впрочем, участники перед началом форума не исключали, что возможны провокации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Президиум рабочей группы по госзкупкам

Доклад по итогам мониторинга госзакупок представил руководитель рабочей группы регионального штаба ОНФ, лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. По его словам, в целом активисты выявили в России 28 основных способов и нарушений при проведении закупок.

«Чувашия здесь не является исключением», — заверил Солдатов, говоря о характерных нарушениях. Помимо этого, в республике активистам ОНФ в ходе мониторинга госзакупок приходится «сталкиваться с формальным подходом со стороны чиновников»: «Но поражает не столько формализм, сколько реакция на наши предложения. Порой мы получаем ответы, которые трудно назвать иначе, чем отписками».

В качестве примера Владислав Солдатов привёл руководство ОАО «Чувашхлебопродукт» (100% акций находится в республиканской собственности), которое в сентябре приобрело внедорожник стоимостью более чем за 3 млн рублей. Хотя в июле компания уже купила машину за 1,5 млн рублей, при этом «имея на балансе другие транспортные средства повышенной комфортности». На запрос «фронтовиков» от «Чувашхлебопродукта» пришёл ответ, что «куплено в соответствии с законом и утвержденными положением совета директоров». «Одним словом сказали — идите дальше и не мешайте работать», — дипломатично прокомментировал ответ Владислав Солдатов.

Продолжая транспортную тематику, «фронтовик» заметил, что в этом году в Чувашии «многие районы решили купить машины»: «Нашим чиновникам почему-то нравится «Тойота Камри» повышенной комплектации в люксовом варианте. И главы администраций решили приобрести себе такие комфортные машины». После публичного внимания конкурсы отменялись, а аппетиты урезались: «Сегодня многие администрации уже закупают по стоимости, не превышающей 800 тыс. рублей».

Среди других показательных отменённых аукционов — торги отделения Пенсионного фонда на 1 млн рублей в честь празднования 25-летия ведомства. Что выглядит особенно кощунственно на фоне дефицита бюджетных средств и «заморозки» накопительной части пенсии. «Более того, документация была размещена с большими нарушениями — в частности, текст был оформлен неудобочитаемым шрифтом, техзадание вставлено в виде картинки», — сказал Владислав Солдатов. По его словам, позже выяснилось, что такие же траты был и запланированы и в других регионах России.

Два последних наглядных примера касались администрации Чебоксар. Владислав Солдатов напомнил, что город объявил аукцион на закупку и установку искусственной новогодней ели за 7,5 млн рублей, при этом отведя под торги всего несколько дней. «Вы сами прекрасно понимаете, для кого или под что это сделано», — говорил намеками «фронтовик». По его словам, представленная от мэрии калькуляция затрат «вызвала массу вопросов», поэтому с повестки дня не снимается.

Недоумение вызвал аукцион по выбору подрядчика для строительства дома в посёлке Сосновка, объявленный Горкомимуществом. «Сами торги были объявлены 29 октября, а дом необходимо было сдать в эксплуатацию до 30 декабря 2015 года, то есть дом надо построить за два месяца», — сказал Владислав Солдатов.

В заключение политик отметил, что республика находится в предпоследней группе по прозрачности. Напомним, в Национальном рейтинге прозрачности закупок Чувашия вошла в третью, предпоследнюю группу (базовая прозрачность), заняв 60 место среди других регионов страны.

По данным УФАС, в январе-сентябре текущего года в результате рассмотрения жалоб с одновременным проведением внеплановых проверок установлены нарушения при осуществлении 95 закупок. Наибольшая доля (45%) приходится на нарушения требований к объекту закупки. В большей степени такие нарушения отмечаются при осуществлении закупок на выполнение строительных работ. По данным прокуратуры Чувашии, в январе-октябре при проведении госзакупок выявлено 769 нарушений. Среди нарушений преобладают факты необоснованного отклонения (либо допуска) к участию в торгах, неправомерного изменения условий государственных и муниципальных контрактов в ходе их исполнения, бездействия заказчиков по применению штрафных санкций к недобросовестным поставщикам, исполнителям и подрядчикам. Региональным следственным управлением СКР в этом году возбуждено 12 уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных программ.