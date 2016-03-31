Казань, 14 декабря, 2015, 18:28 — ИА Регнум. В гостинице «Корстон» в Казани сын миллиардера Игоря Сосина задушил собственную мать. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает телеканал LifeNews.

Вильям Бугро. Орест, преследуемый эриниями (фрагмент). 1862

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 11 декабря. Один из работников гостиничного комплекса «Корстон» обратился в полицейский участок с жалобой на неадекватное поведение одного из постояльцев.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в коридоре гостиничного комплекса юношу, находившегося в состоянии сильного наркотического опьянения. В номере молодого человека стражи порядка обнаружили тело взрослой женщины, которая оказалась 44-летней матерью наркомана.

На теле женщины полицейские обнаружили многочисленные синяки и ссадины, смерть наступила в результате асфиксии. По предварительным данным женщина была задушена проводом от зарядного устройства.

Когда юноша пришел в себя, оказалось, что он — Егор Сосин, сын миллиардера Игоря Сосина — владельца сети магазинов «Старик Хоттабыч» и акционера OBI, а убитая — его мать. Молодой человек заявил, что приехал со своей матерью из Москвы для того, чтобы пройти курс лечения в Казани. Сосин заявил, что мать дала ему некие таблетки, после которых ему стало плохо и начались галлюцинации.

Сосин утверждает, что не помнит, как избивал и душил свою мать. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что Игорь Сосин развелся с матерью Егора несколько лет назад.