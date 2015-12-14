Екатеринбург, 14 декабря, 2015, 18:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на прошедшей неделе шла активная фаза судебного процесса над бывшим депутатом городской думы Олегом Кинёвым. А жители челябинских Каслей несколько дней оставались без холодной воды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Peripitus Засуха

Дело Кинёва

Бывший депутат Екатеринбургской городской думы Олег Кинёв на прошедшей неделе часто мелькал в информационной повестке. Поводом для этого стал суд. Напомним, его обвиняют в мошенничестве и организации убийства пенсионерки Ольги Ледовской. В ходе судебных заседаний он вначале отказался от своих показаний, которые дал в декабре. При этом экс-депутат заявил, что якобы дал их под давлением силовиков.

Кроме того, судья, ведущий процесс, оказался в трудном положении. Дело в том, что Кинёв согласился с показаниями на предварительном следствии, в которых отрицал свою вину, и одновременно признал свою вину в преступлениях. Судья попросил его определиться и решить, считает он себя виновным или нет.

Засуха в Каслях

В челябинских Каслях несколько дней практически не было холодной воды. Её отключили из-за аварии насосной станции, чтобы избежать разлива канализационных стоков. Администрация города с 8 декабря ввела режим чрезвычайной ситуации. 11 декабря ремонтные работы завершились и горожанам вернули воду.

Гаффнер не хочет банкротства

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер просит отложить заседание суда о признании его банкротом. Оно намечено на 16 декабря. задолженность депутата составляет почти 200 миллионов рублей. С иском выступил один из банков.

Илья Гаффнер известен на всю страну своим советом о том, что для экономии денег надо меньше питаться. Теперь, возможно, ему придётся самому последовать своему же совету. Кроме того, на 28-й ежегодной конференции регионального отделения «Единой России» из политсовета отделения вывели нескольких человек, в том числе и Гаффнера. Официально это связано с традиционной 10-процентной ротацией его состава.

Отставка Ивана Сеничева

В Челябинской области заместитель губернатора Иван Сеничев подал в отставку. Заявление он написал с 1 января 2016 года.

Ранее он оказался замешан в одном из скандалов, но позднее в ходе служебной проверки было установлено, что он чист перед законом. На период проверки чиновника отстраняли от служебных обязанностей.

«Курганмашзаводу» погасят долги

Долги «Курганмашзавода» обещают погасить. О готовности сделать это заявили представители концерна «Тракторные заводы», в состав которого и входит предприятие.

Напомним, за газ предприятие должно порядка 60 миллионов рублей. Из-за долга в конце ноября оно осталось без газа. После вмешательства губернатора Алексея Кокорина «голубое топливо» вернули, но долги остались. Также имеется солидная задолженность перед работниками по заработной плате. Работники завода в начале декабря обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили помочь спасти предприятие.