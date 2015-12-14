Рыбинск, Ярославская область, 14 декабря, 2015, 17:30 — ИА Регнум. Крупный производитель дорожных катков — предприятие «Раскат» (Рыбинск Ярославской области) — перешло на сокращенный рабочий день. Еще летом 2015 года на заводе работали более 470 человек. Ныне предприятие не в силах выплачивать зарплату своим работникам, которых, по словам директора Сергея Борисова, осталось менее 320 человек. Причины — падение спроса на продукцию завода.

www.techstory.ru Статический двухосных трехвальцовый каток Д-211. Производился на Рыбинском заводе дорожных машин с конца 40-х гг

«Кризисные у нас новости. Хотим перейти с февраля на неполный рабочий день. Но это все довольно условно, половина завода и так не ходят на работу. Такое право работникам, которым задерживают зарплату, дано по закону. Когда надо, мы вызываем людей на производство, они получат деньги только по фактическому отработанному времени. Мы рассчитываем, что ситуация улучшиться и предпринимаем меры, чтобы людей не сокращать», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор завода Сергей Борисов.

Задолженность по заработной плате дошла до 15 млн рублей.

Тем временем, Рыбинская городская прокуратура взяла под свой контроль проблему задержки зарплат на «Раскате». Руководство завода предоставило в надзорный орган в качестве гарантий по выплате долгов три договора на реализацию продукции на 33 млн рублей. Правда, в качестве заказчика по ним выступает торговый дом «Раскат», который, как и завод, входит в структуру холдинга НАМС («Независимая ассоциация машиностроителей»). По словам, помощника Рыбинского городского прокурора Дмитрия Глинкина, минимальные выплаты работникам нивелируются задолженностью, возникающей за новый период, и общая сумма остается почти неизменной.

Финансовые проблемы вынудили ликвидировать кузнечно-заготовительный цех. Холдинг НАМС отказался от продаж катков через филиалы в регионах, вся торговля идет через Рыбинск.

«Мы оставили один центр продаж с целью сокращения затрат на посредников. Наши покупатели — это госпредприятия занимающиеся дорогами, свалками, полигонами. От правительства Ярославской области мы ничего не ожидаем пока, но надеемся на рост госзаказов», — уточнил глава «Раската» Сергей Борисов.

Отметим, что еще два месяца назад рыбинский «Раскат» громко рапортовал об участии в программах по импортозамещении. Было отлажено производство современных мощных уплотнителей РЭМ-25. Эти машины используются при утилизации и кроме «Раската» их не делает никто.