Москва, 1 января, 2016, 04:30 — ИА Регнум. Стандартный налоговый вычет по НДФЛ для семей, воспитывающих ребенка — инвалида, увеличился в четыре раза и составил 12 тыс. рублей, сообщает ИА REGNUM. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2016 года.

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Получателями такого стандартного налогового вычета могут стать семьи, которые воспитывают кровных, усыновленных и приемных детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или в возрасте до 24 лет, если это инвалиды I и II группы и они обучаются на очном отделении в вузе, аспирантуре, интернатуре и так далее. Доход в размере 12 тыс. рублей не будет облагаться НДФЛ, что позволит одному родителю в результате дополнительно получить 1170 руб в месяц, указывала ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина («Единая Россия»).

Налоговый вычет может быть предоставлен по заявлению как каждому из работающих родителей, так и одному родителю в удвоенном размере. Таким образом совокупный размер экономии средств, которые останутся в распоряжении семьи, составит 2 тыс. 340 рублей, или около 28 тыс. рублей в год.

Одновременно до 6 тыс. рублей увеличился размер стандартного налогового вычета для приемных семей и опекунов, которые также воспитывают детей-инвалидов. Увеличился и размер предельной величины совокупного дохода, по достижении которого предоставляется налоговый вычет. Она выросла с 280 тыс. рублей до 350 тыс. рублей.

Для того, чтобы получить вычет, необходимо написать заявление по месту работы и представить документы, подтверждающие, что он воспитывает ребенка-инвалида.