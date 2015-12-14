Киев, 14 декабря, 2015, 16:39 — ИА Регнум. Украина не имеет права требовать у Москвы финансового возмещения за боевые действия на Донбассе. Об этом в эфире «112-Украина» заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Nickispeaki Оксана Сыроид

Политик подчеркнула, что заявления украинских политиков о причастности российского руководства к развязыванию войны на Донбассе не находят поддержки на Западе.

«Если вы обратили внимание на риторику в последнее время наших международных коллег, то из их словарного запаса вообще выпало такое понятие, как «оккупированный Донбасс». Сегодня слово оккупация касается исключительно Крыма, а в отношении Донбасса используется понятие, что это регион в котором действуют сепаратисты при поддержке России. Это также очень большая опасность, вы видите, как сегодня мир медленно отступает от признания того, что Россия ведет войну против Украины, и это для Украины может нести большую угрозу», — сказала Сыроид

Кроме того вице-спикер уверена, что Украина не имеет юридических оснований выдвигать претензии Москве из-за Донбасса.

«С одной стороны есть эта риторика, что «когда-нибудь Путин за все заплатит».А у меня вопрос: на каком основании он заплатит? Военного положения мы не объявили, «ЛНР» и «ДНР» террористическими организациями не признали, у нас даже нет закона о признании «ДНР» и «ЛНР», вообще организаций, террористическими. Мы не имеем никакого основания никогда требовать возмещения за те потери, за те убытки, которые понесла Украина в условиях войны за независимость с РФ» — сказала Сыроид

Напомним, территории, подконтрольные ДНР и ЛНР, на Украине официально объявлены оккупированными. Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял о намерении востребовать триллион долларов с России за Донбасс и Крым.

«Крым — это территория России. Донбасс — это территория Украины. Причем тут 1 триллион? Не ясно», — прокомментировал слова Яценюка пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.