Чебоксары, 14 декабря, 2015, 17:31 — ИА Регнум. В Чувашии состоялась рабочая встреча главы республики Михаила Игнатьева с первым вице-спикером Совета Федерации Николаем Федоровым. В компании с Федоровым в официальном фоторепортаже пресс-службы фигурируют давние его друзья — Сергей Степашин, бывший — директор ФСБ, министр юстиции, министр внутренних дел, премьер России, руководитель Счётной палаты, а ныне — председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», экс-генпрокурор России Валентин Степанков и Алексей Клишин, представляющий московскую адвокатскую палату «Клишин и партнёры». Сегодня они представляют Ассоциацию юристов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru, Борис Филатов Рабочая встреча 11 декабря

Чувашскую сторону, помимо действующего главы региона, представляли руководитель администрации Юрий Васильев, а также глава города Чебоксары Леонид Черкесов и председатель парламентского комитета по «социалке» Пётр Краснов. У них двоих на фото — угрюмые и даже тревожные лица. Впрочем, лица москвичей тоже не предвещают ничего хорошего. Лучезарно сияли только Федоров и Степашин, да Игнатьев с Васильевым улыбались гостеприимно.

В официальном релизе сообщается, что на встрече 11 декабря обсуждались вопросы формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, газификации Заволжья, переселения граждан из аварийного жилья, бюджет на 2016 год.

Сергей Степашин обозначил ряд моментов, которые требуют усиленного внимания. Он отметил, что программа капитального ремонта многоквартирных домов — сложная программа. «Неприятно, когда разные политические партии используют эту тему в борьбе за власть. Но без капремонта нам никуда», — сказал Сергей Степашин. В то же время было подчеркнуто, что в Чувашской Республике все работы по капитальному ремонту многоквартирных домов проводятся на самом высоком уровне, и нет жалоб со стороны владельцев квартир к качеству проведенных работ.

Он также акцентировал внимание на еще одной проблеме. «У нас сегодня многоквартирный дом в целом не является собственностью граждан. Только квартира является собственностью. А все остальное: подвал, чердак, лестница — ничье. Как только мы проведем изменения в Градостроительном кодексе Российской Федерации и сделаем дом собственностью, тогда вопросы отпадут», — аргументировал Сергей Степашин.

Степашин также обратил внимание, что в Чувашии успешно реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья и поблагодарил руководство республики за эффективную работу. «К Чувашии нет нареканий по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья», — заметил он.

«Мне приятно, Михаил Васильевич, что по данным, которые ведет структура, возглавляемая Сергеем Вадимовичем Степашиным, моя родная Чувашия сегодня не на плохом счету», — сказал Николай Федоров.

Михаил Игнатьев в свою очередь выразил слова признательности за хорошую оценку работы: «Будем с честью и достоинством выполнять свои обязательства. Тема капитального ремонта домов, ремонта дворовых территорий часто политизируется. Я хочу отметить, в Чебоксарах отремонтировали 70 процентов дворовых территорий. Несмотря на дефицит финансовых средств, сегодня поэтапно и пошагово реализуем программу и в других городских округах: в Новочебоксарске, Шумерле, Алатыре и Канаше».

«Подводя итоги встречи, глава Чувашии выразил признательность члену Совета Федерации за эффективное взаимодействие в решении вопросов повышения качества жизни населения республики», — сообщается в пресс-релизе.

Стоит отметить, что «член Совета Федерации» Николай Федоров представляет в верхней палате парламента правительство Чувашии и шёл на сентябрьские выборы главы региона вместе с Михаилом Игнатьевым (так Кремль их «мирил»). При этом умудрился ни разу не появиться вместе с Игнатьевым во время предвыборной кампании — дабы не гневить избирателей, как утверждала чувашская оппозиция. При всём статусе Федорова в федеральной властной иерархии, рейтинг первого президента Чувашии в родной республике незначительный: именно в его период перешли в «московские руки» крупнейшие предприятия региона, гремели строительные аферы и появились обманутые дольщики.

После выборов это вторая публичная встреча действующего главы региона со своим сенатором (или наоборот). Правда, на этот раз в расширенном, несколько подзабытом привычном составе. ИА REGNUM опросил политиков, что данная встреча может означать.

Глава фракции коммунистов в Госсовете Чувашии Дмитрий Евсеев заметил, что эта встреча вызвала такой интерес, потому в республике «просто отвыкли от такого формата встреч, хотя, наверное, они должны проходить регулярно»: «До последней избирательной кампании отношения между Федоровым и Игнатьевым были настолько сложными, что мы уже отвыкли от того, что они могут сидеть за одним столом и при этом не кидаться друг в друга, условно говоря, тяжёлыми предметами».

Депутат предположил, что «налаживается диалог», и «это очень неплохо», так как «у Федорова окружение достаточно высококвалифицированное, может быть, какие-то советы дадут. Если это взаимодействие даст плюс республике на федеральном уровне, то надо только радоваться».

Дмитрий Евсеев выразил большие сомнения, что встреча была посвящена реформированию ЖКХ: «Не те люди сидели, чтобы обсуждать вопросы эффективного управления жилищным фондом. Собрался такой внутренний партактив. Думаю, что выборы приближаются, и наверняка обсуждалась подготовка к избирательной кампании. Состав участников также даёт основания предполагать, что обсуждались какие-то кадровые вопросы, расстановка людей. Не исключаю даже, что накануне выборов могут произойти какие-то подвижки в чувашском правительстве». Депутат полагает, что вопросы экономики, если и обсуждались, то ушли на второй план.

Депутат Госсовета от «Справедливой России» Олег Николаев считает, что основным поводом для встречи стали экономические вопросы. «В виду того, что мы знаем фамилию Клишина и что у него в республике есть определённые бизнес-интересы, то не исключаю, что затрагивались и эти вопросы», — полагает депутат, высказывая мнение, что, прежде всего, это могло касаться «Коммунальных технологий», деятельность которой «затрагивает серьёзную социальную сферу».

Сама компания сегодня «переживает очень серьёзные времена с точки зрения его финансовой состоятельности, есть попытки подать на процедуру банкротства». По мнению справоросса, на уровне руководства КТ и кредиторов решить этот вопрос не получится, поэтому требуются договорённости «на таком высоком уровне»: «Надо принципиально договориться и дать сигнал другим участникам рынка. Нужно кардинально этот узел разрубить, чтобы в последующем решить вопрос жизнеобеспечения населения».

Олег Николаев также выразил сомнение в том, что причиной встречи стала политическая подоплека. «Федоров избран, Игнатьев — тоже. В Госдуму вряд ли кто-то из участников пойдёт».

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов полагает, что Николай Федоров подобной встречей пытается решить ряд накопившихся политических и экономических вопросов, показывая свою «силу, состоятельность», что он сейчас «на коне» и «с ним надо считаться». Политик уверен, что на первом плане были вопросы политического характера, в частности, одна из тем — предстоящие выборы в 2016 году и вопрос сенаторского кресла от нового состава Госсовета Чувашии. Напомним, с лета нынешнего года региональный парламент в СФ РФ представляет Вадим Николаев, в недавнем прошлом — директор птицеводческой фабрики «Чувашский бройлер». Вместе с тем Алексей Клишин в СФ РФ предыдущего созыва представлял Кировскую область.

«Думаю, именно политические вопросы в ближайшее время станут причиной более частых поездок в республику не только Николая Федорова, но и с его подачи — других высокопоставленных персон», — полагает Владислав Солдатов. По его мнению, ещё одна ключевая цель визита делегации во главе с Николаем Федоровым — урегулирование ряда «накопившихся проблем и вопросов» экономического характера. «Приехал проверить свою экономическую вотчину, где у него есть контрольное управление», — полагает чувашский «патриот».

Отметим, приезду «федоровской делегации» предшествовало назначение на должность очередного директора ООО «Коммунальные технологии» (КТ). Им стал Дмитрий Крюков — человек команды Николая Федорова, который с должности помощника первого президента пересел в кресло главы Ипотечной корпорации Чувашии, а после ухода Федорова с должности покинул республику, переехав в Дальневосточный федеральный округ, где и трудился до недавнего времени. Вместе с назначением в КТ Крюков избран одним из десяти членов правления некой Национальной Ассоциации Инфраструктур «ИнфраРос». Структура «основана на добровольном членстве и учреждена объединением физических лиц и граждан, заинтересованных в системных преобразованиях жилищно-коммунального хозяйства РФ», «сегодня в нее входят около тридцати различных организаций сферы ЖКХ из наиболее развитых регионов России».

Напомним, КТ обслуживает Чебоксары и Новочебоксарск, где проживает половина населения региона. Долги КТ оцениваются, по разным данным, в 1 млрд рублей, из них задолженность за поставленный газ составляет 577,1 млн рублей.