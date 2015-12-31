Москва, 1 января, 2016, 00:18 — ИА Регнум. МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в России увеличивается с 1 января 2016 года и составляет 6204 рублей, сообщает ИА REGNUM. Таким образом МРОТ увеличился на 239 рублей — в 2015 году он составил 5965 рублей. Такое повышение соответствует индексации данной величины на 4%.

239 рублей

Отметим, что МРОТ в регионах не может быть ниже федеральной величины МРОТ.

Величина МРОТ применяется при расчете оплаты труда, а также в случаях определения размера пособий пор безработице или временной нетрудоспособности.

Соотношение МРОТ с прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного населения оценивается в 53,6%. Ранее, в 2014 году, Минтруда обещало довести МРОТ до уровня прожиточного минимума к октябрю 2017 года. Федеральный прожиточный минимум на 3 квартал 2015 года установлен в размере 9 тыс 673 рублей.

Повышение МРОТ коснется порядка 0,7 млн работников в 2016 году, из них 43% — работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях, и 57% — работники реального сектора экономики, подсчитали в правительстве РФ.

Увеличение МРОТ для предпринимателей означает рост суммы страховых взносов в ПФР и ФОМС — они рассчитываются, исходя из федерального МРОТ.