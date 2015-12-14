Волгоград, 14 декабря, 2015, 16:19 — ИА Регнум. В Волгограде дознаватели установят причину трагедии, произошедшей в начале декабря в Тракторозаводском районе Волгограда. В настоящее время по факту гибели 61-летней местной жительницы после упавшего на нее с потолка огромного куска штукатурки возбуждено и расследуется уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 14 декабря, такое решение было принято по результатам процессуальной проверки.

ivgazeta.ru Упавшая штукатурка

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В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В управляющей и эксплуатирующей компаниях органами, на обслуживании которых находился дом, следствия изъята финансово-хозяйственная документация. Допрошены руководители этих организаций, а также должностные лица администрации. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Напомним, инцидент произошел 1 декабря в доме № 3 по улице Тракторостроителей, куда 61-летняя женщина пришла в гости к своей дочери. Около 17:30 в спальной комнате квартиры рухнула часть потолка — на женщину упал кусок штукатурки. Пострадавшая незамедлительно была госпитализирована. Медики диагностировали у пациентки многочисленные травмы, в том числе перелом позвоночника, переломы ребер. Женщине понадобилась экстренная хирургическая операция, но, несмотря на старания врачей, спасти ей жизнь не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом доме все время протекала крыша, в результате от воды образовались трещины. Как отметила дочь погибшей женщины, должного внимания техническому состоянию дома управляющие компании, которых за последнее время сменилось несколько, не уделяли. Известно, что дом аварийным не являлся.