Дамаск, 14 декабря, 2015, 16:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Сирии совместно с народным ополчением отбили военный аэродром Мардж-аль-Султан у боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Ислам». Информацию об этом распространил представитель народного ополчения Сирии, поддерживающего официальные власти страны, сообщает «Военный Информатор».

hemayatonline.ir Победа сирийской армии

Отступая, боевики понесли потери — было уничтожено несколько десятков террористов. Выбитые с территории аэропорта боевики направились в сторону Хуш аль-Салихия.

Авиабаза Мардж-аль-Султан располагается рядом с пригородом Дамаска — небольшим городом Дума (в 18 километрах от столицы). Военный аэродром был одной из основных баз для террористов группировки «Джейш аль-Ислам» (организация, как и «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).