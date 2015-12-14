Каракас, 14 декабря, 2015, 16:01 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о распространения вируса Зика на 9 стран латиноамериканского континента и рекомендует странам «подготовить сеть учреждений здравоохранения всех уровней» к возможному ухудшению ситуации, сообщает TeleSur.

maispatos.com Кожная сыпь

Первые случаи вспышки лихорадки были зарегистрированы в Бразилии, затем в Панаме (3 случая), Парагвае (6 случаев), Мексики (3 случая) и Венесуэле (7 случаев). Позже этот список дополнили Гватемала, Сальвадор, Суринам и Колумбия.

ВОЗ рекомендует девяти латиноамериканским странам «подготовить сеть учреждений здравоохранения всех уровней» к возможному ухудшению ситуации, сообщает TeleSur.

Напомним, что впервые вирус Зика 1947 году в Уганде в лесу под названием Зика. До 2007 года было документально зафиксировано лишь около 15 случаев инфекции, они встречались в Центральной и Южной Африке, на островах Микронезии, Фиджи, Вануату и Австралии. В 2014 году вирус обнаружили в Северной и Южной Америке.

Клинические симптомы лихорадки: кожная сыпь, жар, мышечная, суставная и головная боль, резь в глазах, конъюнктивит.

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