Санкт-Петербург, 14 декабря, 2015, 15:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня была объявлена основная культурная программа грядущего Года кино. В рамках IV Международного культурного форума, на секции кино, Министр культуры Владимир Мединский рассказал о предстоящих планах.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Киносъемка

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«Одним из ключевых мероприятий станет «Ночь кино», которая пройдет в конце августа. Мы надеемся, что большинство кинотеатров примут участие в этой всероссийской акции и будут показывать российские фильмы бесплатно. Также пройдут показы фильмов на открытом воздухе», — цитирует пресс-служба Министерства культуры слова Мединского.

Главным центром развития отечественного кинематографа и продвижения в массы российского кино, по словам Мединского, станет Государственный Музей кино, который будет открыт после длительной реконструкции в одном из павильонов ВДНХ. В новом пространстве площадью 5300 квадратных разместится целый кинокомплекс, оборудованный для показа фильмов, проведения выставок, лекций и семинаров.

В 2016 году завершатся работы по переустройству и реконструкции основных киностудий России: в мае будет обновлённый «Ленфильм», завершится реорганизация Киностудии имени Горького, «Мосфильма», а «Союзмультфильм» переедет в новое здание рядом с телецентром на улице Академика Королева.

«Фактически на севере Москвы складывается кинокластер, объединяющий ВГИК, Киностудию имени Горького, «Останкино» и «Союзмультфильм», — сообщил на секции кино Владимир Мединский.

Также в рамках Форума был поднят вопрос о программе субсидий кинотеатрам России. ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря Фонд кино объявил конкурс на выделение субсидий в размере 700 млн рублей кинотеатрам малых и средних городов, готовым в 2016 году в рамках Года кино отдать 50% своих сеансов фильмам отечественного производства. Согласно программе поддержки, на один кинозал планируется выделять до 5 млн рублей. Эти деньги могут быть использованы на приобретение цифрового и звукового оборудования, системы для 3D-показа, кресел, программно-аппаратных средств и другого необходимого оснащения.

«Мы будем выдавать субсидии на каждый открывающийся новый кинозал в малых городах. Несмотря на тяжелую ситуацию с бюджетом, нам удалось получить дополнительных 700 миллионов рублей, они уже перечислены в Фонд кино. Плюс к этой сумме, опять же несмотря на тяжелейший бюджет, еще 1,5 миллиарда рублей мы выделим Фонду кино в следующем году. Эти средства также будут направлены на субсидии», — цитируют Мединского в пресс-службе.

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