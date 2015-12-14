Ярославль, 14 декабря, 2015, 15:51 — ИА Регнум. С 1 января 2016 года ярославская компания «Ярославльтелесеть» прекращает собственное региональное вещание на федеральных телеканалах ТНТ и «Домашний». Компания уведомила сотрудников студии телевидения о сокращении штата. С журналистами, операторами и рядом других сотрудников, производивших местный контент, будут прекращены трудовые контракты.

Универсальная электронная испытательная таблица (УЭИТ)

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, такое решение было принято руководством «Ярославльтелесети» в связи с прекращением действия договоров о сетевом партнёрстве. Телеканалы ТНТ и «Домашний» вошли в состав двух федеральных мультиплексов цифрового эфирного телевещания. Согласно закону, все операторы кабельного телевидения обязаны обеспечить бесплатную трансляцию их сигнала на фиксированной частоте. Иными словами, каждый телеканал, из вошедших в мультиплексы, имеет свою фиксированную «кнопку» по всей стране. В связи с этим у федеральных телеканалов пропала зависимость от региональных операторов связи и, как следствие, потребность в региональном сетевом партнёрстве.

Ситуация в Ярославле не уникальна. Подобное происходит и в других регионах. Сетевое партнёрство позволяло региональным телекомпаниям иметь стабильную экономическую модель: не тратить средства на производство качественного контента и получать доходы от продажи рекламного времени на федеральных каналах. Взамен, федеральные телекомпании получали больший технический охват за счёт регионального эфира и проникновения в местные кабельные сети. Баланс нарушился.

Пока остаётся неясной судьба ещё одной ярославской телекомпании — «Городского телеканала». Вещание местных телепрограмм этот канал осуществляет на подложке контента федерального канала СТС. Но, в отличии от ЯТС, «Городской телеканал» обеспечивает своему федеральному партнёру не только присутствие в кабельных сетях, но и аналоговое вещание в эфире. К тому же местные новостные программы имеют достаточно большие рейтинги, что только на руку СТС. Проблема в том, что в настоящий момент большинство ярославцев принимает не оригинальный сигнал СТС, а сигнал «Городского телеканала». Однако, законом регламентируется присутствие в эфире и кабельных сетях только федеральных каналов, а не их региональных партнёров. Компромиссное решение, при котором будет осуществляться вещание и СТС, и «Городского телеканала», может быть не выгодно федеральному каналу. Такое дублирование приведёт к размыванию аудитории, сложности в её оценке компанией TNS и, как следствие, скажется на доходах от рекламы.

Генеральный директор ОАО «Городской телеканал» Дмитрий Веретенников не стал обсуждать с корреспондентом ИА REGNUM возможные перспективы.

«Ничего не изменилось, мы работаем», — был краток Дмитрий Веретенников.