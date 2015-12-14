Москва, 14 декабря, 2015, 15:35 — ИА Регнум. Обстановка в правительстве Украины напоминает политический цирк. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») написал в своём Twitter.

Will Keightley Клоун

«Политцирк в Киеве: Яценюка стаскивают с трибуны, рейтинг — около нуля, его партия умерла, его обвиняют в коррупции — и ему повышают зарплату», — пишет парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря во время часа вопросов правительству в Верховной раде народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна остро отреагировал на слова премьер-министра Украины Арсения Яценюка и попытался вытолкнуть политика с трибуны. В зале завязалась драка.

После этого глава фракции «БПП» Юрий Луценко извинился за поведение Барны. А премьер-министр Украины поблагодарил народных избранников за теплый прием.