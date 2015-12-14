Симферополь, 14 декабря, 2015, 15:16 — ИА Регнум. Вдове погибшего в Сирии морпеха Александра Позынича Ирине Позынич вручили документы на квартиру общей площадью 55,6 квадратных метров в Гурзуфе (посёлок недалеко от Ялты). Подарок ялтинские власти сделали в Новочеркасской школе № 11 в ходе церемонии открытия мемориальных досок в честь ее выпускников, посмертно награжденных Орденами Мужества, — Александра Позынича и Евгения Носова, пишет ИА «Крыминформ».

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«Все жители полуострова искренне сочувствуют вашему горю и переживают эти страшные дни вместе с вами. Мы прекрасно понимаем, что восполнить вашу утрату невозможно. Но мы знаем, что Александр мечтал жить вместе со своей семьёй в Крыму. Именно поэтому руководством Крыма, города Ялты и деловыми кругами Ялтинского региона принято решение исполнить мечту вашего мужа — храброго воина и достойного гражданина нашей страны», — обратился к вдове представитель администрации Ялты Анатолий Елясин.

Он вручил свидетельство о государственной регистрации права на квартиру в посёлке Гурзуф и передал соболезнования от имени главы администрации Ялты Андрея Ростенко.

Александр Позынич погиб 24 ноября 2015 года в ходе выполнения боевого задания по спасению российских летчиков из сбитого Турцией Су-24М на территории Сирии. За проявленный героизм Позынич награждён Орденом Мужества посмертно.