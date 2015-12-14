Москва, 14 декабря, 2015, 15:07 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы валют на вторник, 15 декабря. Курс доллара к рублю вырос по сравнению с предыдущим показателем на 1,0489 рубля и составил 70,2244 рубля.

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Официальный курс евро к рублю увеличился на 1,2787 рубля до 76,6959 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 73,2581 рубля, она прибавила 1,1253 рубля.