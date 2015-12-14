Ньон, Швейцария, 14 декабря, 2015, 14:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) сыграет с португальской «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

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Известно, что первый матч 1/8 финала, который состоится 16/17 или 23/24 февраля, подопечные Андре Виллаша-Боаша проведут в гостях, а ответный матч (8/9 или 15/16 марта) на своем поле.

По мнению некоторых футбольных специалистов, «Бенфика» является одним из наиболее удобных соперников «Зенита» среди тех команд, которые вышли в весеннюю стадию Лиги чемпионов.

Следующие пары выглядят так:

«Арсенал» (Англия) — «Барселона» (Испания)

«Рома» (Италия) — «Реал» (Испания)

«Гент» (Бельгия) — «Вольфсбург» (Германия)

ПСЖ (Франция) — «Челси» (Англия)

«Ювентус» (Италия) — «Бавария» (Германия)

ПСВ (Нидерланды) — «Атлетико» (Испания)

«Динамо» (Украина) — «Манчестер Сити» (Англия).