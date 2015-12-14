Пекин, 14 декабря, 2015, 14:47 — ИА Регнум. 14 декабря на официальном сайте китайской нефтяной корпорации Sinopec появилось заявление о том, что корпорация начинает строительство нефтехранилища на о. Юнсин.

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Емкость хранилища топлива составит 2 тыс. кубометров, работы начнутся в ближайшее время и по планам должны закончиться через год. Высокие темпы строительства обуславливаются необходимостью развития топливной инфраструктуры г. Саньша — самого крупного города в Парасельском архипелаге, пишет Ifeng.com.

Несколькими днями ранее в г. Саньша был открыт ряд социальных учреждений. На их открытии мэр города Сяо Цзе выступил с речью, в которой он заявил о намерениях китайских властей продолжить развитие архипелага.

Парасельские острова — архипелаг в Южно-Китайском море, в 230 км к югу от КНР и в 200 км к востоку от Вьетнама. Парасельский архипелаг является предметом территориального спора между КНР, Вьетнамом и Тайванем.