Рига, 14 декабря, 2015, 14:32 — ИА Регнум. В 2015 году в дипломатических и консульских представительствах Латвии приняли 127 551 запрос на визу, что на 20% меньше, чем в 2014 году. Государственных пошлин за выдачу виз взыскано на 4,550 млн евро, сообщает портал Ves.lv.

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Несмотря на это, Латвия продолжает работу над расширением визового представительства, договорившись с рядом стран о выдаче виз, говорится в рабочем документе к докладу Министерства иностранных дел по внешней политике и вопросам ЕС.

Также в 2015 году в заграничных представительствах Латвии оказано более 62 тыс. других услуг, за которые взыскана пошлина в размере 1,992 млн евро. Также принято 3916 запросов на регистрацию гражданства — в Великобритании, Ирландии, Германии, США и Израиле.