Мурманск, 14 декабря, 2015, 14:23 — ИА Регнум. Директор одного из антикварных магазинов Мурманска незаконно хранил по месту работы боеприпасы и запасные части к различного вида оружию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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«В ходе проведения обыска в магазине были обнаружены и изъяты более 240 патронов различного калибра, штык-нож, 3 минометных мины, затвор от винтовки, 2 взрывателя, — заявили в ведомстве. —Экспертизой установлено, что изъятые боеприпасы являются пригодными для стрельбы. Часть боеприпасов относится к периоду Великой Отечественной войны».

Также в мурманском УМВД сообщили, что на отдельное исследование направлены изъятые при обыске 5 военно-морских кортиков.

«Дознавателями отдела полиции № 1 УМВД России по Мурманску в отношении директора магазина возбуждено уголовное дело, проводится расследование, — продолжили в ведомстве. —Подозреваемого может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Проводится следствие, по итогам которого действия подозреваемого могут быть переквалифицированы на более тяжкий состав данной статьи».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в Москве был задержан 19-летний студент одного из столичных вузов. По месту его проживания был изъят арсенал оружия и боеприпасов: пистолет-пулемёт «Скорпион» с прибором для бесшумной стрельбы, пистолет «Глок 19», револьвер ТОЗ, 2 охотничьих карабина. Также у молодого человека были обнаружены 150 патронов различного калибра, порох и приспособления для изготовления охотничьих боеприпасов. Позднее по решению Никулинского суда студента арестовали.