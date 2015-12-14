Калининград, 14 декабря, 2015, 14:31 — ИА Регнум. За ноябрь система «Безопасный город» распознала в Калининграде восемь разыскиваемых автомобилей. Кроме того, в «черный список» системы распознавания номеров внесено 18 номерных знаков, находящихся в розыске.

gov39.ru Система «Безопасный город» в Калининграде в действии

Всего в системе находится 91 автомобиль, из которых 68 разыскиваются таможней за нахождение на территории РФ с нарушением сроков пребывания.

В ноябре операторы ситуационного центра аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» обработали 67 запросов регионального управления МВД о предоставлении информации с камер наружного видеонаблюдения.

В пресс-службе регионального правительства корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что в соответствии с запросами операторы АПК «Безопасный город» предоставляют сотрудникам правоохранительных органов информацию с видеокамер, организовывают совместную работу с системой распознавания автомобильных номеров, отслеживают маршруты передвижения транспортных средств, находящихся в розыске или угоне, а также просматривают записи ДТП, для прояснения повлекших их причин.

Регулярность использования возможностей сегментов комплекса постоянно возрастает. Для сравнения, в октябре полицейские обращались к архиву видеозаписей 39 раз.