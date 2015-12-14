Киев, 14 декабря, 2015, 14:18 — ИА Регнум. В Киеве задержан 29-летний местный житель, который разгуливал по улицам с гранатой в руках. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в столице Украины.

112.ua Граната

«Во время проведения осмотра у 29-летнего киевлянина обнаружили гранату Ф-1 с запалом, — говорится в сообщении. — Молодой человек пояснил правоохранителям, что боеприпас он нашёл на улице и не имел намерений его применять».

Следственный отдел Деснянского управления полиции по данному факту возбудил уголовное дело по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Отметим, что молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.