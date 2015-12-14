Ярославль, 14 декабря, 2015, 14:12 — ИА Регнум. Среди депутатов муниципалитета Ярославля активно обсуждается идея отказа от партийных списков на выборах 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В настоящий момент муниципалитет избирается по пропорциональной системе: половина депутатов в одномандатных округах и половина — по партспискам. Смешанная система на выборах в муниципалитет была применена впервые в 2012 году благодаря изменениям федерального законодательства. Однако в 2013 году очередные изменения закона отменили обязательность этой нормы, и сегодня орган власти местного самоуправления сам вправе выбрать способ избрания депутатов путем внесения изменений в устав города.

Фото yarnews.net «Радость в глазах». Заседание муниципалитета города Ярославля

«На очередных публичных слушаниях по внесению изменений в устав Ярославля от членов Общественной палаты города поступило предложение проводить выборы по одномандатным округам. В этом есть своя логика: с первого по пятый созывы депутаты избирались исключительно по одномандатным округам и только шестой созыв — по смешанной системе. Хотя тогда тоже существовала привязка к определенной территориальной группе и жители города все равно голосовали в первую очередь за конкретных людей, а не за партию. Возврат к системе одномандатных округов возможен только через внесение изменений в устав. А это означает необходимость публичных слушаний и поддержку решения двумя третями голосов депутатов муниципалитета — 26 человек. «Единой России» одной не внести такие изменения, необходим консенсус. Если такое решение будет принято, это будет консолидированное решение депутатов разных фракций», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

По словам Павла Зарубина, обсуждение способа избрания депутатов муниципалитета, возможно, начнется в феврале. Пока предложение членов Общественной палаты Ярославля либо оргкомитета по подготовке изменений в городской устав документально не оформлено.

Применение смешанной системы на выборах 2012 года позволило попасть в городской представительный орган сразу пяти партиям: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», «Патриотам России», «Яблоку». Также в качестве одномандатников прошли представители «Гражданской платформы».