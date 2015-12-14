Рига, 14 декабря, 2015, 14:06 — ИА Регнум. Почти половина латвийских работодателей считает, что по сравнению с 2014 годом поиск подходящих работников становится сложнее. К таким выводам приводит опрос, проведенный ведущей интернет-компанией по подбору персонала CV-Online Latvia. О трудностях с поиском подходящих работников рассказали 45% принявших в опросе работодателей, сообщает портал Delfi.lv.

skeeze Рабочий

Работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой подходящих кандидатов — или их большей пассивностью, чем во время кризиса, например, потенциальные работники даже не приходят на запланированные собеседования.

Опрос работодателей был проведен в октябре и ноябре 2015 года, в нем принял участие 221 работодатель.

Треть (34%) участников опроса не согласны с утверждением, что в 2015 году по сравнению с прошлым искать подходящих работников сложнее, а 18% признали, что сравнить ситуацию у них нет возможности. Лишь 3% считают, что в поиске новых и подходящих кандидатов никаких изменений не произошло.

«Ситуация на рынке труда для работодателей с каждым годом становится все сложнее и требует от них все больших усилий. Это подкрепляется тем фактом, что работоспособное население ежегодно сокращается более чем на 20 000 человек, при этом число предложений о приеме на работу продолжает расти. Соответственно, это усиливает конкуренцию на привлечение лучших талантов в свое предприятие», — отметил Айвис Бродиньш, руководитель CV-Online Latvia.

В опросе также выяснилось, что самым популярным ресурсом привлечения кандидатов на предприятиях является публикация вакансий на порталах трудоустройства и карьеры — этот метод указал 21% работодателей. Для информирования и привлечения кандидатов все больше используются также социальные сети, которые сейчас являются вторым по популярности ресурсом. Его по достоинству оценил и использует для отбора персонала каждый шестой работодатель — или 15% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, исполнительный директор Совета иностранных инвесторов в Латвии Гирт Грейшкалнс заявил, что инвесторы указывают на ряд серьезных проблем, которые тормозят приток инвестиций в Латвию. Основными проблемами инвесторы считают нехватку квалифицированной рабочей силы, недостаточный уровень образования и несоответствие навыков работников требованиям работодателей. По словам Грейшкалнса, для повышения производительности труда в Латвии необходимо снизить налоги на рабочую силу.