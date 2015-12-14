Рига, 14 декабря, 2015, 14:05 — ИА Регнум. В Центре русской культуры в Даугавпилсе состоялась пресс-конференция посла России в Латвии Александра Вешнякова. В пресс-конференции также участвовали генеральный консул России в Даугавпилсе Олег Рыбаков и атташе Олег Рыбалкин, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

shunk.ru Похолодание

Как отметил Александр Вешняков, во время нынешнего визита в Даугавпилс он встречался с мэром Даугавпилса Янисом Лачплесисом, а также побывал в Центре русского языка и культуры Даугавпилсского университета, познакомился с новым лабораторным комплексом ДУ. Говоря о латвийско-российских отношениях, посол назвал самым продуктивным 2010 год, когда президент Латвии Валдис Затлерс встретился с президентом России Владимиром Путиным.

«Встреча дала мощный импульс развитию отношений в разных областях. Приведу цифры. Если в 2007 году товарооборот между Россией и Латвией составлял 3,1 млрд долларов, то в 2014 — более 13 млрд. Хотя в 2014 году, как вы знаете, всё уже испортилось, но продолжала работать прежняя позитивная энергия. В нынешнем году эта позитивная энергия иссякла, думаю, товарооборот, по сравнению с прошлым годом, сократился процентов на 30».

При этом, посол выразил надежду на то, что нынешнее похолодание в отношениях двух стран вскоре пройдет: «Я оптимист и надеюсь, что грустная страница в наших отношениях будет перевернута в ближайшее время. Хочется верить: 2016 год станет годом перелома».

Напомним, ранее Вешняков заявлял следующее: «В этом же году у нас, видимо, будет сокращение товарооборота между Россией и Латвией примерно на 30−40%. Это, как раз, следствие санкционных действий против России. От этого проигрывает не только Россия, но проигрывает и Латвия. Вы помните, что если до 2014 года прирост латвийского ВВП составлял более 4% и приближался к 5%, то теперь речь идет о чуть более 2%. Санкции — орудие обоюдоострое».