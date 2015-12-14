Рига, 14 декабря, 2015, 13:57 — ИА Регнум. Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в ноябре 2015 года вырос на 0,1 процентного пункта и составил 8,4% от экономически активного населения, сообщает Государственное агентство занятости (ГАЗ), пишет портал Rus.tvnet.lv.

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В октябре и сентябре 2015 года уровень безработицы составлял 8,3%, в августе 8,5%, в мае, июне и июле 8,6%. В начале ноября на учете в ГАЗ состояли 78 052 безработных, в конце ноября — 79 153, то есть за месяц их число выросло на 1101. На постоянную работу в ноябре устроились 3984 безработных.

Как отмечает ГАЗ, небольшая тенденция к увеличению уровня безработицы характерна для осенних и зимних месяцев, что связано с окончанием сезонных работ в строительстве, сельском, лесном хозяйстве, обслуживании туристов.

Самый низкий уровень безработицы в ноябре был в Рижском регионе — 5,2%, а самый высокий в Латгале — 18,3%. В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 10,5%, в Видземе — 9,2%, в Земгале — 8,4%. В Риге уровень безработицы составил 4,9%, в Юрмале — 5,6%, в Валмиере — 5,9%, в Елгаве — 7%, в Вентспилсе — 7,7%, в Екабпилсе — 9,9%, в Даугавпилсе — 10,8%, в Лиепае — 11,5%, в Резекне — 16%.

По сравнению с октябрем в ноябре безработица уменьшилась только в Риге — на 0,1 процентного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, трудоспособное население Латвии каждый год сокращается на 20 тысяч человек, которые эмигрируют в поисках работы и лучшей жизни. Отток из страны людей, является одной из причин периодического статистического уменьшения нуждающихся и безработных.