Санкт-Петербург, 14 декабря, 2015, 13:42 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания просят вице-премьера Ольгу Голодец вернуть в России систему вытрезвителей. Такое решение поддержали большинство членов комитета по законодательству. Обращение вице-премьеру будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента, передает сегодня, 14 декабря, корреспондент ИА REGNUM.

kuzbass-today.ru Вытрезвитель

В документе федеральному чиновнику предлагают «рассмотреть возможность и целесообразность возрождения в РФ института вытрезвителей». Авторы проекта заявляют, что в 2015 году умерло более 5 млн человек, страдающих от алкоголизма, более 62% самоубийств также связаны с этим недугом.

Согласно статистике, приведенной депутатами, более 72% убийств также совершается на почве злоупотребления спиртным.

По словам главы редакционной комиссии ЗакСа Александра Кобринского, идея вернуть вытрезвители витала в стенах Мариинского дворца долгое время. В частности, она активно обсуждалась на заседаниях комиссии по законности и правопорядку, ее лоббистом является и глава КПЗ Виталий Милонов. Но, по мнению Кобринского, не стоит торопиться возвращать столь «сомнительный институт».

«Я считаю, что не просто так закрыли все вытрезвители. Были поборы, залезали в карман тем, кого задерживали. Вместо пьяных, которые не могут даже пошевелиться, в вытрезвители забирали людей, которые, подвыпив, просто шли из гостей. Было огромное количество злоупотреблений, а институт был, по сути, способом набива карманов со стороны недобросовестных милиционеров», — отмечает Кобринский.

По его словам, в новом проекте обращения никак не урегулированы вопросы контроля за работой вытрезвителей. Кроме того, существует и юридическая коллизия: если гражданин не совершил противоправного действия, то его не имеют права задерживать. Помощь ему следует оказывать в специализированных медицинских учреждениях, которые не имеют отношения к системе МВД.

Однако авторы проекта настаивают, что из-за перекладывания проблем нетрезвых граждан сразу на медиков больницы переполнены пьяными, которым не требуется экстренная медпомощь, и работа клиник и врачей дезорганизуется.