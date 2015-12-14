Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2015, 13:44 — ИА Регнум. Американская газета The New York Times включила российскую драму «Дурак» в пятёрку лучших фильмов 2015 года. 9 декабря свои рейтинги в Times опубликовали кинокритики Стефен Холден, Манола Даргис и Энтони Скотт. В списке Стефена Холдена драма «Дурак» занимает четвёртую позицию.

Цитата из к/ф «Дурак». реж Юрий Быков. 2014. Россия

Помимо российской ленты в холденовской «пятёрке лучших» оказались ленты: «Игра на понижение» Адама Маккея, «В центре внимания» Тома Маккарти и «Дневник девочки-подростка» Мариэль Хеллер. Возглавляет перечень английская мелодрама «Кэрол» об отношениях двух женщин.

Закономерно, что российский фильм привлек внимание американских критиков не потому, что понравился им как произведение искусства, а потому, что он, по их мнению, разоблачает российский «режим» — это оказалось важнее. Как объяснил в статье для Times выбор русского фильма сам кинокритик, «Дурак» понравился ему тем, что делает акцент на российской коррупции. В своём отзыве, опубликованном в газете ещё в середине сентября, Холден сравнивает ленту Юрия Быкова с другим новым российским фильмом — «Левиафаном» Андрея Звягинцева: «Левиафан» предлагает зрителю обличительный портрет повседневной жизни российского режима, «Дурак» не говорит напрямую о режиме, но затрагивает проблемы беззакония и привилегий олигархам».

Вышедший в прокат в феврале нынешнего года скандальный фильм «Левиафан» российские рецензенты встретили противоречивыми отзывами. По словам многих кинокритиков, картина не оправдала своих притязаний на какую-либо правдивость, потому что не отразила отечественной самобытности — история, рассказанная в фильме, характерна для многих стран.

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В некоторых регионах российские зрители выражали своё мнение относительно показов «Левиафана» общественными протестами и открытыми письмами в региональные Министерства культуры.

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В то же время, картина Звягинцева была хорошо принята на Западе. Фильм получил «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, однако, в итоге, награда досталась польской драме «Ида».

Справка ИА REGNUM:

«Дурак» Юрия Быкова вышел в прокат в декабре прошлого года. Фильм рассказывает историю молодого слесаря-сантехника. Приехав чинить водопроводную трубу в один из домов, он обнаруживает, что здание уже давно в аварийном состоянии и может рухнуть.

Фильм посвящён режиссёру Алексею Балабанову, создателю культовой российской картины «Брат».

В 2014 году «Дурак» получил Приз Григория Горина за «Лучший сценарий» на «Кинотавре» и стал обладателем двух премий «Ника».