Киев, 14 декабря, 2015, 12:51 — ИА Регнум. Правительство Украины одобрило повышение зарплаты премьер-министра на 25%. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капуста (фрагмент)

Документ предусматривает, что должностные оклады руководящих работников с 1 декабря вырастут на 25%. В частности премьер-министр будет теперь получать около 34,45 тысяч гривен. На 25% повышается оклад для сотрудников Администрации президента, Секретариата Кабмина, Государственного управления делами, помощников народных депутатов.

Напомним, ранее в Верховной Раде начали собирать подписи за повышение зарплат для депутатов втрое. В то же время премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в следующем году предусмотрена индексация зарплат на уровне 12%.