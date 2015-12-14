Рига, 14 декабря, 2015, 12:46 — ИА Регнум. В период с 4 по 11 декабря в Латвии подтвердились еще 22 случая падежа диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС) в Видземе и Латгалии, свидетельствует сообщение на сайте Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), сообщает портал Delfi.lv.

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Вирус АЧС констатирован у пяти кабанов в волости Декшарес Вилянского края, и у двух — в волости Мадлиенас Огрского края.

По одному кабану, павшему от АЧС, обнаружено в волости Зосену Яунпиебалгского края, волости Тирзас Гулбенского края, волости Индрану Лубанского края, волости Видрижу Лимбажского края, волости Скриверу Скриверского края, в волостях Праулиенас и Калснавас Мадонского края, волости Вариню Смилтенского края, волости Черная Резекненского края, волости Крапес Огрского края и волости Сусаю Вилякского края.

Таким образом, в Латвии АЧС в 2015 году констатирована в общей сложности у 966 кабанов в 176 волостях 50 краев и в одном городе. В целом же с июня 2014 года в стране эта болезнь констатирована у 1183 кабанов. Последний случай АЧС у домашних свиней зафиксирован 9 сентября.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано это заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу. В 2014 году в Латвии наблюдалась крупная вспышка свиной чумы, тогда пришлось уничтожить несколько тысяч животных.