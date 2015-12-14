Ньон, Швейцария, 14 декабря, 2015, 15:36 — ИА Регнум. Все участники 1/16 были разбиты на сеяных и несеяных, чтобы избежать на этом этапе встреч сильнейших клубов между собой.

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Лига Европы

Сеяные

• Победители групп: «Мольде», «Ливерпуль», «Краснодар», «Наполи», «Рапид», «Брага», «Лацио», «Локомотив» Москва, «Базель», «Тоттенхэм», «Шальке-04», «Атлетик»

• Команды, перешедшие из Лиги чемпионов: «Порту», «Олимпиакос», «Манчестер Юнайтед», «Байер»

Несеяные

• Обладатели вторых мест: «Фенербахче», «Сьон», «Боруссия» Дортмунд, «Сент-Этьен», «Митьюлланд», «Вильяреал», «Олимпик», «Спортинг», «Фиорентина», «Андерлехт», «Спарта», «Аугсбург»

• Команды, перешедшие из Лиги чемпионов: «Севилья», «Валенсия», «Галатасарай», «Шахтер».

После жеребьёвки определились следующие пары 1/16 финала Кубка Европы:

  • Фенербахче«Фенербахче» (Турция) —Локомотив Москва«Локомотив» Москва (Россия)
  • Сьон«Сьон» (Швейцария) —Брага«Брага» (Португалия)
  • Боруссия Д«Боруссия» Дортмунд (Германия) —Порту«Порту» (Португалия)
  • Митьюлланд«Митьюлланд» (Дания) —МЮ«Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • Вильяреал«Вильяреал» (Испания) — Наполи«Наполи» (Италия)
  • Олимпик«Олимпик» Марсель (Франция) —Атлетик«Атлетик» (Испания)
  • Сент-Этьен«Сент-Этьен» (Франция) — Базель«Базель» (Швейцария)
  • Спортинг«Спортинг» (Португалия) — Байер«Байер» (Германия)
  • Фиорентина«Фиорентина» (Италия) — Тоттенхэм«Тоттенхэм» (Англия)
  • Андерлехт«Андерлехт» (Бельгия) —Олимпиакос«Олимпиакос» (Греция)
  • Спарта Прага«Спарта» Прага (Чехия) —Краснодар«Краснодар» (Россия)
  • Аугсбург«Аугсбург» (Германия) —Ливерпуль«Ливерпуль» (Англия)
  • Севилья«Севилья» (Испания) — «Мольде» (Норвегия)
  • Валенсия«Валенсия» (Испания) — Рапид Вена«Рапид» Вена (Австрия)
  • Галатасарай«Галатасарай» (Турция) — Лацио«Лацио» (Италия)
  • Шахтер«Шахтер» (Украина) —Шальке-04«Шальке-04» (Германия)

Матчи 1/16 Кубка Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первые матчи состоятся на полях команд, указанных в парах первыми.