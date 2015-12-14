Ньон, Швейцария, 14 декабря, 2015, 15:36 — ИА Регнум. Все участники 1/16 были разбиты на сеяных и несеяных, чтобы избежать на этом этапе встреч сильнейших клубов между собой.

thefootballcolumn.com Лига Европы

Сеяные

• Победители групп: «Мольде», «Ливерпуль», «Краснодар», «Наполи», «Рапид», «Брага», «Лацио», «Локомотив» Москва, «Базель», «Тоттенхэм», «Шальке-04», «Атлетик»

• Команды, перешедшие из Лиги чемпионов: «Порту», «Олимпиакос», «Манчестер Юнайтед», «Байер»

Несеяные

• Обладатели вторых мест: «Фенербахче», «Сьон», «Боруссия» Дортмунд, «Сент-Этьен», «Митьюлланд», «Вильяреал», «Олимпик», «Спортинг», «Фиорентина», «Андерлехт», «Спарта», «Аугсбург»

• Команды, перешедшие из Лиги чемпионов: «Севилья», «Валенсия», «Галатасарай», «Шахтер».

После жеребьёвки определились следующие пары 1/16 финала Кубка Европы:

«Фенербахче» « Локомотив» Москва (Россия)

« (Россия) « Сьон» (Швейцария) — « Брага» (Португалия)

« (Швейцария) — « (Португалия) « Боруссия» Дортмунд (Германия) — « Порту» (Португалия)

« (Германия) — « (Португалия) « Митьюлланд» (Дания) — « Манчестер Юнайтед» (Англия)

« (Дания) — « (Англия) « Вильяреал» (Испания) — « Наполи» (Италия)

« (Испания) — « (Италия) « Олимпик» Марсель (Франция) — « Атлетик» (Испания)

« (Франция) — « (Испания) « Сент-Этьен» (Франция) — « Базель» (Швейцария)

« (Франция) — « (Швейцария) « Спортинг» (Португалия) — « Байер» (Германия)

« (Португалия) — « (Германия) « Фиорентина» (Италия) — « Тоттенхэм» (Англия)

« (Италия) — « (Англия) « Андерлехт» (Бельгия) — « Олимпиакос» (Греция)

« (Бельгия) — « (Греция) « Спарта» Прага (Чехия) — « Краснодар» (Россия)

« (Чехия) — « (Россия) « Аугсбург» (Германия) — « Ливерпуль» (Англия)

« (Германия) — « (Англия) « Севилья» (Испания) — « Мольде» (Норвегия)

« (Испания) — « (Норвегия) « Валенсия» (Испания) — « Рапид» Вена (Австрия)

« (Испания) — « (Австрия) « Галатасарай» (Турция) — « Лацио» (Италия)

« (Турция) — « (Италия) « Шахтер» (Украина) — « Шальке-04» (Германия)

Матчи 1/16 Кубка Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первые матчи состоятся на полях команд, указанных в парах первыми.