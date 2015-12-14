Участники 1/16 финала Лиги Европы также узнали своих соперников
Ньон, Швейцария, 14 декабря, 2015, 15:36 — ИА Регнум. Все участники 1/16 были разбиты на сеяных и несеяных, чтобы избежать на этом этапе встреч сильнейших клубов между собой.
Сеяные
• Победители групп: «Мольде», «Ливерпуль», «Краснодар», «Наполи», «Рапид», «Брага», «Лацио», «Локомотив» Москва, «Базель», «Тоттенхэм», «Шальке-04», «Атлетик»
• Команды, перешедшие из Лиги чемпионов: «Порту», «Олимпиакос», «Манчестер Юнайтед», «Байер»
Несеяные
• Обладатели вторых мест: «Фенербахче», «Сьон», «Боруссия» Дортмунд, «Сент-Этьен», «Митьюлланд», «Вильяреал», «Олимпик», «Спортинг», «Фиорентина», «Андерлехт», «Спарта», «Аугсбург»
• Команды, перешедшие из Лиги чемпионов: «Севилья», «Валенсия», «Галатасарай», «Шахтер».
После жеребьёвки определились следующие пары 1/16 финала Кубка Европы:
- «Фенербахче» (Турция) —«Локомотив» Москва (Россия)
- «Сьон» (Швейцария) —«Брага» (Португалия)
- «Боруссия» Дортмунд (Германия) —«Порту» (Португалия)
- «Митьюлланд» (Дания) —«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Вильяреал» (Испания) — «Наполи» (Италия)
- «Олимпик» Марсель (Франция) —«Атлетик» (Испания)
- «Сент-Этьен» (Франция) — «Базель» (Швейцария)
- «Спортинг» (Португалия) — «Байер» (Германия)
- «Фиорентина» (Италия) — «Тоттенхэм» (Англия)
- «Андерлехт» (Бельгия) —«Олимпиакос» (Греция)
- «Спарта» Прага (Чехия) —«Краснодар» (Россия)
- «Аугсбург» (Германия) —«Ливерпуль» (Англия)
- «Севилья» (Испания) — «Мольде» (Норвегия)
- «Валенсия» (Испания) — «Рапид» Вена (Австрия)
- «Галатасарай» (Турция) — «Лацио» (Италия)
- «Шахтер» (Украина) —«Шальке-04» (Германия)
Матчи 1/16 Кубка Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первые матчи состоятся на полях команд, указанных в парах первыми.