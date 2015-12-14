Рига, 14 декабря, 2015, 12:41 — ИА Регнум. Суд Видземского предместья Риги постановил применить наказание в виде 17 лет лишения свободы в отношении работника Rīgas satiksme (муниципальное предприятие, обеспечивающее городские перевозки общественным транспортом в Риге), который обвиняется в 42 сексуальных преступлениях против 20 девочек, сообщает портал Mixnews.lv.

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После отбывания наказания в отношении обвиняемого будет также применен надзор сроком на три года без конфискации имущества.

Перед первым заседанием суда прокурор Агрис Скрадаилис рассказал журналистам, что процесс проходит с проверкой доказательств и это означает, что в части случаев обвиняемый свою вину не признает. Так как процесс проходит за закрытыми дверями, прокурор отказался раскрывать, в каких именно случаях подозреваемый не признает вину. Также Скрадилис отказался рассказывать, делился ли обвиняемый порнографией с другими лицами.

Прокурор также подтвердил, что была проведена психиатрическая экспертиза, по итогам которой обвиняемый был признан вменяемым.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, передавая дело в суд, прокуратура сообщила, что обвиняемый подозревается в развратных действиях с несовершеннолетними, а также в побуждении несовершеннолетних вступать в половые контакты. Также мужчина обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в изготовление порнографии, в хранении и скачиванию порнографии, на которой изображены сцены сексуального использования детей, удовлетворение сексуальных потребностей неестественными способами, а также попытки изнасилований.

Прокуратура считает, что мужчина в период с 2009 по 2013 годы создавал в социальных сетях профили и переписывался с несовершеннолетними девочками, используя информацию профилей их друзей. В переписках мужчина задавал вопросы на сексуальные темы, просил девочек раздеться перед камерой, а также побуждал их вступать в половые контакты при встречах.