Рига, 14 декабря, 2015, 12:34 — ИА Регнум. Латвийские власти начали возведение забора на восточной границе страны, который должен помочь пограничникам бороться с наплывом нелегальных иммигрантов. Как рассказал передаче «900 секунд» телеканала LNT глава Погранохраны Нормунд Гарбарс, первый этап строительства будет проведен в местах, которые считаются наиболее опасными и неудобными для контроля территории, сообщает портал Rus.delfi.lv.

zbroya.info Граница

Как известно, через зеленую границу перебираются контрабандисты и нелегальные иммигранты, которых в 2015 году задержано уже более 500. В результате обустройства границы на месте тропинки будет создана широкая, легко просматриваемая полоса. В местах, которые труднее охранять, например, там, где рядом с границей проходят дороги, и у КПП, установят забор.

Однако, как сообщает передача TV3 «Ничего личного», забор может оказаться бесполезным, потому что через каждый километр в нем предусмотрены 100-метровые проходы для миграции диких животных. В Службе госпогранохраны пояснили, что такое требование выдвинуло Резекненское региональное управление Госслужбы среды. Проектировщики — ООО «Pk 19+93» говорят о том же. А в Управлении среды отрицают такое требование и отсылают к проектировщикам забора.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис обещает отгородиться от России забором на протяжении 90-километровой границы. По мнению Козловскиса, данные меры необходимо принять в связи с украинским кризисом и растущим числом людей, которые нелегально пересекают границу, пытаясь попасть в Латвию. Данный проект планируется выполнить в течение четырех лет. На него в общей сложности будет потрачено около 15 млн евро. Ранее командующий НВС Латвии генерал Раймонд Граубе сообщил, что страна получила от руководства НАТО приказ усилить контроль над границами.

Латвия граничит на востоке — с Россией (282 км), на юго-востоке — с Белоруссией (167 км). Итого протяженность латвийской границы с Россией и Белоруссией составляет 449 км. Таким образом, один километр полосы обойдется латвийским налогоплательщикам в 33 407 евро. А один метр — в 33,41 евро.