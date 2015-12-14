Симферополь, 14 декабря, 2015, 12:24 — ИА Регнум. Неустановленное торговое судно под турецким флагом пыталось помешать перемещению российских — двух российских буровых установок В-312 и В-319 с Одесского газового месторождения в Чёрном море в территориальные воды РФ, сообщает компания «Черноморнефтегаз».

Иван Айвазовский. Море. 1864

Турецкое судно не уступило путь российскому каравану судов с буксируемым объектом, действуя в нарушение международных правил предупреждения столкновения судов в море и общепринятых норм морского судоходства.

Уточняется, что торговое судно попыталось остановиться на пути следования каравана, шедшего перекрестным курсом, чем создало аварийную ситуацию. «В радиообмен с судами сопровождения капитан турецкого судна не вступал, не отвечая на вызовы». — сообщает пресс-служба компании.

Сторожевой катер Пограничной службы ФСБ России и ракетный катер Черноморского Флота принудили судно под флагом Турецкой Республики изменить курс в безопасном для транспортного каравана направлении. «СПБУ В-312 была благополучно, несмотря на сильный шторм, доставлена в место назначения и установлена на опоры».

Решение о перемещении буровых установок было принято по указанию Главы Республики Крым Сергея Аксенова в связи со сложной международной обстановкой, рисками утраты жизненно важных активов ГУП РК «Черноморнефтегаз».