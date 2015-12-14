Москва, 14 декабря, 2015, 12:08 — ИА Регнум. Госдума может снизить штраф за необоснованный отказ операторов поисковых систем прекратить выдачу ссылок на недостоверную информацию о гражданине, обратившемся с таким требованием, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря. Ко второму чтению законопроекта предложена поправка, которой штраф сокращается и составит на граждан от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а на юрлиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

avega-soft.ru Ссылка

Основанием для привлечения к административной ответственности будет являться решение суда, согласно которому установлено, что оператор поисковой системы незаконно ответил отказом.

Уточнена ответственность для оператора поисковой системы за неисполнение им в течение пяти дней решения суда по иску гражданина о прекращении выдачи ссылок: штраф составит на граждан от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, на юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн. Первоначально предполагалось, что штраф составит до 3 млн рублей.

Ранее Госдума приняла закон, обязавший «поисковики» удалять ссылки с недостоверной информацией.