Калининград, 14 декабря, 2015, 12:02 — ИА Регнум. Национальный кубок среди мужских клубных команд впервые за пять лет проводился в Калининградской области. На главной арене Дворца спорта «Янтарный» сыграли волейболисты ведущих сборных мира — формат финала четырёх объединил «Зенит», «Белогорье», «Динамо» и «Локомотив».

gov39.ru Волейбол на арене «Янтарного» в Калининграде

Полуфинальные встречи завершились победами «Белогорья» и «Локомотива», разыгравших днём позже главный трофей турнира. Уступившие своим визави «Динамо» и «Локомотив» сошлись в матче за третье место — победу одержали динамовцы со счетом 3:2.

Белгородские и казанские волейболисты не стали доводить дело до пятой партии. Решив исход калининградского финала в трёх — со счётом 25:22, 25:19 и 25:21 по сетам победу праздновали подопечные Владимира Алекно. В пятый раз в своей истории.

«Калининградская область несколько лет становится центром притяжения волейбола мирового масштаба. Это третий в этом году турнир высочайшего класса, прошедший на нашей главной арене. Мы готовы принимать в будущем и четыре, и пять самых титульных соревнований, которые нам доверит всероссийская федерация волейбола. Этот спорт популярен в нашем регионе, и матчи лучших игроков планеты вызывают у местного зрителя неподдельный интерес», — отметил министр спорта региона Олег Косенков.

«У нас не было сомнений в готовности Калининграда принять этот турнир, ранее три года подряд проводившийся в Белгороде. Здесь одна из лучших, если не лучшая волейбольная арена страны. Благодарный болельщик и сплочённая команда организаторов. Считаю, что кубок прошёл на высоком уровне, в том числе и по накалу борьбы на площадке», — резюмировал заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола Михаил Подлозный.

ИА REGNUM уточняет, что уже известен соревновательный календарь 2016 года — с 10 по 12 и с 17 по 19 июня на арене «Янтарного» пройдут матчи мирового женского Гран-при и мужской Мировой лиги по волейболу.

Ожидается участие восьми национальных команд, в том числе отечественной. В преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро сборные проведут здесь отборочные игры к финальной части главных коммерческих турниров мировой федерации (FIVB).